Splićanin Duško o božićnicama: "Trebala bi biti barem jedna prosječna plaća. Ako nema grad, neka da država”

Brojni gradovi i ove će godine počastiti umirovljenike božićnicom.

Svaki se htio pohvaliti većim iznosom od prošle godine, a jedan će rekorder isplatiti i do 600 eura! Neki su otišli i korak dalje pa će, uz božićnicu, umirovljenike razveseliti i mjesečnim dodatkom.

Isplata je krenula u Velikoj Gorici i to u iznosu od 40 do 120 eura. U glavnom gradu 100 eura božićnice dobit će oni s mirovinom do 350 eura, kao i primatelji socijalnih naknada.

Za isplatu se spremaju i drugi veći gradovi. Većina planira božićnice od 50 eura. Ovisno o visini mirovine, dijelit će od 40 do 90 eura. Varaždin, primjerice, božićnice od lani s 50 diže do 75. U gotovo svim gradovima cenzus se kreće između 400 i 600 eura. Osijek iznos još planira, ali poručuju da će biti više nego ikad prije.

Najšire ruke i ove je godine Umag s božićnicama od 100 do 600 eura. Radovati se mogu i drugi. Svim umirovljenicima Poreč će isplatiti oko 111 eura. Pula dijeli bon od 70. Riječanima s najnižim mirovinama od 100 do 130 eura. 53 eura dobit će i Zadrani s mirovinom do 200 eura. Računicu će podebljati mjesečnim dodatkom.

Koliko dati umirovljenicima, dio Dalmacije i krajnji jug još računaju. Država planira isplatiti godišnji dodatak koji iznosi šest eura puta godina staža. I božićnice i dodaci na račune bi trebali stići do kraja prosinca.

