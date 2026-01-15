Close Menu

Tko će uoči vikenda ostati bez struje? HEP: Dijelovi Splita, Sinja, Kaštela, otoka Hvara, trogirskog i omiškog podurčja

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petkaostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

PETAK, 16.1.

Mjesto: Sinj
Ulica: Radošić donji RZ Kukuzovac
Očekivano trajanje:
08:30 - 10:30

Mjesto: Split
Ulica: Škrape 17
Očekivano trajanje:
08:30 - 10:00

Mjesto: Stobreč
Ulica: Ivankova ulica
Očekivano trajanje:
08:30 - 15:00

Mjesto: Split
Ulica: Velebitska 22, Mihanovićeva 51, 38A, Poljička Cesta 1
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Rudina Vela i mala
Ulica: Rudina Vela i mala
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00

Mjesto: Marušići
Ulica: ulica Put Borka, Punta i Pelegrin.
Očekivano trajanje:
09:30 - 13:00

Mjesto: Pisak
Ulica: Cijelo naselje Pisak.
Očekivano trajanje:
09:30 - 13:00

Mjesto: Sinj
Ulica: Radošić donji RZ Kukuzovac
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju
Očekivano trajanje:
08:30 - 10:30
Radovi: planirani

Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00

