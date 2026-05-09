Kladionice rekle svoje: Evo tko je veliki favorit u derbiju Dinama i Hajduka

Dinamo i Hajduk u subotu od 16 sati na Maksimiru igraju najveći derbi hrvatskog nogometa. Iako velikog rezultatskog pritiska nema jer su Modri već osigurali naslov prvaka, a Bijeli drugo mjesto na ljestvici, derbi između dva najveća hrvatska kluba uvijek nosi poseban naboj i veliki ulog.

Na Maksimiru se očekuje otvorena i atraktivna utakmica, bez previše kalkulacija, a svi koji neće biti na stadionu dvoboj će moći pratiti na kanalu MAXSport 1.

Kladionice uoči susreta jasno favoriziraju Dinamo. Koeficijent na pobjedu zagrebačke momčadi kreće se između 1,60 i 1,70, dok se remi vrednuje koeficijentima od 4 do 4,30. Eventualna pobjeda Hajduka u Zagrebu množi se koeficijentom od 4,50 do 4,70.

Zanimljivo, derbi će prvi put u karijeri suditi Patrik Pavlešić, koji je 30. travnja proslavio 28. rođendan. Ove sezone već je deset puta sudio Dinamu i Hajduku, po pet utakmica svakom klubu.

Dinamo pod njegovim vodstvom ima tri pobjede, remi protiv Rijeke i poraz od Gorice, dok je Hajduk slavio u svih pet utakmica koje je sudio Pavlešić.