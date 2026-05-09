Ne ispuštate mobitel iz ruke? Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice

Mobiteli su mnogima postali produžetak ruke, a beskrajno pregledavanje sadržaja na društvenim mrežama i takozvani "doomscrolling" dio svakodnevice, posebno među mlađim generacijama. No liječnici upozoravaju da pretjerano korištenje tehnologije može ostaviti ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje, ali i na sam mozak.

Dr. Sahar Yousef sa sveučilišta Berkeley u Kaliforniji provela je devetotjedni digitalni detoks sa skupinom studenata, a rezultati istraživanja pokazali su da su sudionici osjećali manje tjeskobe i depresije te postali svjesniji svoje okoline.

Ipak, upozorila je i na ozbiljnije posljedice pretjerane izloženosti ekranima.

"Doista vidimo atrofiju mozga. Svjedočimo propadanju određenih dijelova mozga zaduženih za samosvijest i kognitivnu kontrolu, što je vrlo, vrlo zastrašujuće", izjavila je za NBC.

Jedan od sudionika istraživanja, student Bobby Harden, rekao je da je tek nakon odmaka od tehnologije postao svjestan pozitivnih stvari u vlastitom životu.

"Nakon što sam se riješio tog negativnog utjecaja, postao sam svjestan svih pozitivnih strana svog života", kazao je.

Na sveučilištu je organiziran i višesatni događaj digitalnog detoksa tijekom kojeg su studenti zamijenili mobitele igrama na otvorenom i druženjem uživo. Inicijativu je pokrenuo student Dawson Kelly, koji je poručio da je želio mladima pokazati "ono što su trebali imati od rođenja".

"Užasno je što se neprestano moram boriti s vlastitim mobitelom i osjećam kao da gubim kontrolu nad svojim životom", rekao je Kelly.

Sudionici inicijative istaknuli su da nisu protiv tehnologije, ali smatraju da je potrebno pronaći ravnotežu i ponovno se povezati s ljudima u stvarnom životu.

Digitalni detoks posljednjih godina postao je popularan i među influencerima te YouTuberima, koji javno dokumentiraju razdoblja bez mobitela i društvenih mreža. Jedan od njih, Andrew Feinstein, proveo je mjesec dana bez telefona, a prije i nakon eksperimenta napravio je i skeniranje mozga. Rezultati su pokazali značajno poboljšanje, a tvrdi i da se bolje osjećao već nakon nekoliko dana bez uređaja.

Sve to otvara pitanje koliko nam tehnologija pomaže, a koliko postupno preuzima kontrolu nad svakodnevnim životom.