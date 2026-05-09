Goran Bare više ne izgleda isto: Fanovi ga jedva prepoznali na novoj fotografiji

Bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić objavila je na Instagramu fotografiju s Goranom Barom, a upravo je izgled legendarnog glazbenika privukao najviše pažnje.

Bare, koji se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, na fotografiji izgleda poprilično drugačije nego što ga publika pamti. Pustio je dugu kosu koja mu sada seže ispod ramena, zbog čega su ga mnogi na prvu jedva prepoznali.

Njegov novi imidž brzo je izazvao reakcije na društvenim mrežama, osobito jer se frontmen Majki ne pojavljuje često na javnim događanjima niti dijeli privatne fotografije.

Ni Katarinu Mamić posljednjih godina ne viđamo često u javnosti. Nekadašnja Miss Hrvatske, koja je titulu osvojila 2019. godine, prošle se godine zaposlila u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Radi kao suradnica u Službi za suradnju s međunarodnim organizacijama u području sprječavanja korupcije, unutar Sektora za sprečavanje korupcije te Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprečavanje korupcije.

Mamić je po struci specijalistica marketinga i komunikacija, a javnosti je kao model i manekenka poznata već desetak godina.