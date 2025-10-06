Tko će osvojiti titulu? Promijenile su se kvote i na Hajduk i na Dinamo

Dinamo i Hajduk bodovno su izjednačeni nakon devet odigranih utakmica u SuperSport HNL-u. Obje su momčadi na učinku od šest pobjeda, jednog remija i dva poraza i obje imaju 19 bodova, ali Dinamo je favorit za osvajanje titule, sugeriraju kladionice postavljenim koeficijentima, piše Index.

Hajduk je u devetom kolu slavio protiv Vukovara (1:0), a prvu pobjedu s trenerom Victorom Sanchezom upisala je Rijeka (protiv Gorice 3:1), prekinuvši niz od osam uzastopnih susreta u SHNL-u bez slavlja. Od tri momčadi koje su prošle sezone zauzele tri mjesta u vrhu poretka u domaćem prvenstvu, bez bodova je ostao tek Dinamo (poraz 1:2 od Lokomotive).

Rezultati su utjecali i na promjenu koeficijenata kojima kladionice ocjenjuju šanse momčadi za titulu na kraju sezone. Dinamo je i dalje prvi favorit lige, ali s porastom koeficijenta s 1.30, kako je bilo nakon prošlog kola, na 1.45. Istovremeno, kvota kojom su izražene šanse Hajduka pala je s 4.00 na 3.00.

Koeficijenti kladionica na prvaka SHNL-a:

Dinamo - 1.45

Hajduk - 3.00

Rijeka - 80.0

Lokomotiva - 150

Gorica - 200

Varaždin - 200

Osijek - 250

Istra 1961 - 300

Slaven Belupo - 750

Vukovar 1991 - 2000