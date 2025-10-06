Tko će osvojiti titulu? Promijenile su se kvote i na Hajduk i na Dinamo

Dinamo i Hajduk bodovno su izjednačeni nakon devet odigranih utakmica u SuperSport HNL-u. Obje su momčadi na učinku od šest pobjeda, jednog remija i dva poraza i obje imaju 19 bodova, ali Dinamo je favorit za osvajanje titule, sugeriraju kladionice postavljenim koeficijentima, piše Index.
Hajduk je u devetom kolu slavio protiv Vukovara (1:0), a prvu pobjedu s trenerom Victorom Sanchezom upisala je Rijeka (protiv Gorice 3:1), prekinuvši niz od osam uzastopnih susreta u SHNL-u bez slavlja. Od tri momčadi koje su prošle sezone zauzele tri mjesta u vrhu poretka u domaćem prvenstvu, bez bodova je ostao tek Dinamo (poraz 1:2 od Lokomotive).
Rezultati su utjecali i na promjenu koeficijenata kojima kladionice ocjenjuju šanse momčadi za titulu na kraju sezone. Dinamo je i dalje prvi favorit lige, ali s porastom koeficijenta s 1.30, kako je bilo nakon prošlog kola, na 1.45. Istovremeno, kvota kojom su izražene šanse Hajduka pala je s 4.00 na 3.00.
Koeficijenti kladionica na prvaka SHNL-a:
Dinamo - 1.45
Hajduk - 3.00
Rijeka - 80.0
Lokomotiva - 150
Gorica - 200
Varaždin - 200
Osijek - 250
Istra 1961 - 300
Slaven Belupo - 750
Vukovar 1991 - 2000