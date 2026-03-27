Tko će na hladan petak ostati bez struje? Dijelovi Splita, Kaštela, Čiova, doline Neretve...

Prema najavi HEP-a, u petak 27. ožujka planirani su radovi na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će bez opskrbe električnom energijom privremeno ostati dijelovi Splita, Kaštel Sućurca, Ploča i Okruga Gornjeg.
Radovi će se odvijati u jutarnjim satima, a na većini lokacija očekuje se prekid između 8:30 i 12:30 sati.
Split: Više ulica bez struje
U Split će zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije biti sljedeće lokacije:
- Dračevac 2A i 2B
- Uskočka 2, 4 i 6
- Istarska 7 i 15
- Kneza Višeslava 1
Planirano trajanje prekida je od 08:30 do 12:30 sati.
Kaštel Sućurac: Prekid u jutarnjim satima
Na području Kaštel Sućurac bez struje će biti:
- Putaljski put 29–37
- Savača
- Ivana Pavla II 23–45
- Sela
Očekivano trajanje radova je od 08:30 do 10:30 sati.
Ploče: Mogući povremeni prekidi
U Ploče se ne očekuje potpuni prekid, već povremena isključenja u trajanju do 30 minuta zbog zamjene brojila, i to na adresama:
- Obala Neretvanskih gusara 14
- Trg kralja Tomislava 1
- Rogotinska 11
Radovi će trajati od 08:15 do 13:00 sati.
Okrug Gornji: Radovi do poslijepodneva
Na području Okrug Gornji, u ulici Put Diruna, planirani su radovi od 08:30 do 15:00 sati.
Iz HEP-a napominju da se u slučaju lošijih vremenskih uvjeta radovi odgađaju za sljedeći radni dan.
Građanima se savjetuje da unaprijed planiraju svoje obveze te, gdje je moguće, prilagode korištenje električnih uređaja tijekom trajanja radova.