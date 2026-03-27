Close Menu

Tko će na hladan petak ostati bez struje? Dijelovi Splita, Kaštela, Čiova, doline Neretve...

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije, nemojte da vas iznenadi ujutro

Prema najavi HEP-a, u petak 27. ožujka planirani su radovi na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će bez opskrbe električnom energijom privremeno ostati dijelovi Splita, Kaštel Sućurca, Ploča i Okruga Gornjeg.

Radovi će se odvijati u jutarnjim satima, a na većini lokacija očekuje se prekid između 8:30 i 12:30 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split: Više ulica bez struje

U Split će zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije biti sljedeće lokacije:

  • Dračevac 2A i 2B
  • Uskočka 2, 4 i 6
  • Istarska 7 i 15
  • Kneza Višeslava 1

Planirano trajanje prekida je od 08:30 do 12:30 sati.

Kaštel Sućurac: Prekid u jutarnjim satima

Na području Kaštel Sućurac bez struje će biti:

  • Putaljski put 29–37
  • Savača
  • Ivana Pavla II 23–45
  • Sela

Očekivano trajanje radova je od 08:30 do 10:30 sati.

Ploče: Mogući povremeni prekidi

U Ploče se ne očekuje potpuni prekid, već povremena isključenja u trajanju do 30 minuta zbog zamjene brojila, i to na adresama:

  • Obala Neretvanskih gusara 14
  • Trg kralja Tomislava 1
  • Rogotinska 11

Radovi će trajati od 08:15 do 13:00 sati.

Okrug Gornji: Radovi do poslijepodneva

Na području Okrug Gornji, u ulici Put Diruna, planirani su radovi od 08:30 do 15:00 sati.

Iz HEP-a napominju da se u slučaju lošijih vremenskih uvjeta radovi odgađaju za sljedeći radni dan.

Građanima se savjetuje da unaprijed planiraju svoje obveze te, gdje je moguće, prilagode korištenje električnih uređaja tijekom trajanja radova.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0