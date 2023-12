TKO ĆE NA EUROSONG? Poznati su finalisti Dore 2024.: Neki su nam već dobro poznati, ali...

Poznato je tko će se natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2024.. Na ovogodišnji natječaj stigle su rekordne 203 prijave što ponovno pokazuje veliki interes autora i izvođača.

Tu su publici neka poznata, ali i manje poznata imena.

HRT-ov stručni žiri u sastavu: Željko Mesar - predsjednik žirija, Igor Geržina - glazbeni producent u RJ Glazba HRT-a, Dražen Miočić - urednik programskog kanala HTV 4, Robert Urlić - urednik u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija, Tomislav Krizmanić predsjednik OGAE Hrvatska i Ema Gross - glazbena urednica u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija odabrali su 24 pjesme koje će se boriti za titulu predstavnice Hrvatske na Eurosongu te 4 rezervne pjesme u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja finalista, pišu 24sata.

Slijedi popis finalista abecednim redom po nazivu pjesama:

A TAMBURITZA LULLABY – Alen Đuras

BABAROGA – Let 3

BABY, BABY – Noelle

CAN WE TALK – Boris Štok

DIJAMANTI – Natalie Balmix

DO MJESECA – Pavel

GASOLINE – Marcela

HOW DO YOU LOVE ME – Erna

LYING EYES – Vinko

MORE – Lana Mandarić

NEBO PLAČE – James Night

NE PLAČEM ZBOG NJE – Saša Lozar

NEPOBJEDIVA – Barbara Munjas

NE VJERUJEM TI – Lara Demarin

OD KAD TE SANJAM – The Splitters

ONE DAY – Misha

PAMETNOM DOSTA – ET

PLAVI LEPTIR – Lu Dedić

PROBUDI USNE MOJE – Zsa Zsa

SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV – Vatra

SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG – Stefany Žužić

TIŠINE – Eugen

VODU PITI TRIZAN BITI – Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin

VOLJENA ŽENO – Damir Kedžo

Rezervne pjesme:

RIM TIM TAGI DIM – Baby Lasagna

STAVI SE NA MJESTO – Cota G4

VRATI SE – Mihael Kvorka

DUBOKO RONI – Ether