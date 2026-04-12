Tko će danas istrčati na Poljud? Evo mogućeg sastava

Nakon tri uzastopne prvenstvene pobjede, pred Hajdukom je novi ispit. U 29. kolu SuperSport HNL-a bijeli danas od 18.30 na Poljudu dočekuju Goricu, osmu momčad prvenstva s 32 boda. Gosti iz Velike Gorice u Split dolaze nakon kup-poraza od Dinama (3:6), ali i sa serijom od četiri ligaške utakmice bez poraza, pa Hajduk očekuje zahtjevan posao u lovu na nova tri boda.

Povratak Rebića

Momčad Gonzala Garcije ovim bi susretom mogla izjednačiti svoj ovosezonski prvenstveni niz od četiri uzastopne pobjede. U odnosu na prošlo kolo i dvoboj protiv Istre ne očekuju se velike promjene, a prema svemu sudeći Hajduk bi trebao istrčati u sustavu s trojicom u zadnjoj liniji, prenosi Index.

Na vratima se očekuje Toni Silić, dok bi obranu trebali činiti Niko Sigur, Zvonimir Šarlija, Dario Marešić i Dario Melnjak koji mijenja ozlijeđenog Šimuna Hrgovića. Sredinu terena trebali držati Adrion Pajaziti i Filip Krovinović dok bi Rokas Pukštas trebao biti isturena desetka.

Napadački trozubac trebali bi činiti Roko Brajković, Marko Livaja i Ante Rebić koji bi se trebao vratiti na teren nakon što je zbog blaže ozljede propustio nastup u prošlom kolu protiv Istre, kada je Livaja bio junak dana s dva gola s kojima je stigao do brojke od 103 u dresu Hajduka.

Gorica je u siječnju pobijedila Hajduk

Gorica će, s druge strane, vjerojatno napraviti nekoliko promjena u odnosu na kup-susret s Dinamom. Na gol se vraća bivši hajdukovac Davor Matijaš, dok zbog ozljeda nema Ikera Poza i bivšeg Hajdukovog ofenzivca Ante Ercega.

U dosadašnja tri međusobna ogleda ove sezone Hajduk ima bolji učinak. Bijeli su slavili dvaput, na Poljudu 2:0 i u Velikoj Gorici 3:1, dok je Gorica u siječnju na svom terenu pobijedila 1:0. To je dodatno upozorenje Splićanima da ih čeka suparnik koji zna biti neugodan, bez obzira na položaj na ljestvici.

Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić iz Benkovca. Pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Kurtović iz Osijeka, četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke, dok su za VAR zaduženi Ivan Bebek i Luka Pajić.