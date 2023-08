TK MARJAN NA VRHU SVIJETA Klara Uglešić osvojila novu medalju za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu

Posljednjeg dana svjetskog taekwondo prvenstva do brončane medalje je stigla Klara Uglešić u kategoriji do 176 centimetara. Članica splitskog Marjana nastavila je tako nevjerojatni niz osvajanja odličja na najvećim smotrama te se priključila sestri Petri koja je drugog dana svjetskog kadetskog prvenstva stigla do naslova svjetske prvakinje.

Klara je u prvom kolu pobijedila AbilduSezim iz Kazahstana s 2:0 u rundama da bi u drugom preskočila prvu nositeljicu iz Turske Nil ZeynepMenekse s novih 2:0. Četvrtfinalni sraz s Izraelkom nije bio za one slabih živaca, ali je Klara i u toj borbi pokazala svoju snagu i s 2:1 osigurala medalju i plasman u polufinale svjetskog prvenstva. U toj borbi je Klara izvrsno otvorila i povela s 1:0 u rundama da bi nedostatak koncentracije ipak na koncu presudio za Iranku AyluJalili koja je otišla u finale dok je Klara Uglešić natjecanje završila s brončanim odličjem.

Marjan je u posljednjih tjedan dana na europskom juniorskom prvenstvu i svjetskom kadetskom još jednom pokazao kako se sustavnim radom može doći do vrha svijeta.

Novih pet medalja od čega čak tri zlata još jednom su potvrdile da se radi o klubu šampiona, ali vrijedi spomenuti da do medalje nije lako doći.

U prilog tome ide i činjenica da je na svjetskom kadetskom prvenstvu 620 sportaša i sportašica iz čak 73 države svijeta, a da je dosad medalju osvojila 21 država. Od toga su se prije posljednjeg dana zlata iz 15 kategorija raspodjelila na čak 10 država među kojima je i Hrvatska odnosno zlato Marjanove Petre Uglešić.

Pri tome je nevjerojatan podatak da jedna Velika Britanija i Kina nemaju nijednu medalju, a da zlato nemaju Španjolska, Francuska, Turska, Njemačka, Amerika…

Hrvatska reprezentacija je natjecanje završila s tri medalje među kojima su zlato i bronca sestara Uglešić.