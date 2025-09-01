TK Marjan briljira na European Multi Games: 10 medalja i dva pehara u konkurenciji 37 država

Prvi veliki taekwondo turnir nakon ljetnih priprema i kampova bio je European multi games koji je okupio nevjerojatne dvije tisuće sportaša iz 37 država, a na kojem je Taekwondo klub Marjan još jednom pokazao svoju kvalitetu s čak deset osvojenih odličja i dva pehara u ekipnom poretku seniora i juniora.

Na natjecanju je ukupno nastupilo 85 sportaša iz Hrvatske koji su stigli iz 17 klubova, a medaljama se okitilo 18 hrvatskih sportaša od čega je 10 Marjanovaca. Jedine tri zlatne medalje za Hrvatsku osvojili su Marjanovi sportaši Leon Hrgota, Paško Božić i Petra Uglešić, srebrna je Nika Karabatić i Marina Bilić dok su bronce pripale Miji Tukić, Matei Kolovrat, Luni Antunović, Vedrani Karol Bulaji i Karmen Eraković.

U sveukupnom poretku za pehare u seniorima i seniorkama Marjan je ponio treće mjesto iza reprezentacije Velike Britanije i Taekwondo kluba Galeb dok je u juniorima i juniorkama Marjan na drugom mjestu između dva Turska kluba. O konkurenciji dovoljno govori podatak da se za tri pehara u seniorskom uzrastu borilo 133 kluba ili reprezentacije, da su se za juniorska tri pehara natjecali sportaši iz 236 klubova dok je u kadetskom uzrastu predstavnike imalo 257 različitih klubova ili nacionalnih selekcija.

Multi games su ujedno bile i ekstra kvote za europsko prvenstvo za mlađe seniore preko kojeg je dosta naših sportaša osiguralo direktan nastup na prvenstvu starog kontinenta.