Tjedan u Gradskoj knjižnici Marka Marulića: Dan žena, književni susreti i program za djecu

Gradska knjižnica Marka Marulića Split objavila je program događanja od 2. do 7. ožujka 2026., koji donosi niz sadržaja u ograncima i Središnjoj knjižnici – od interaktivnih i STEM radionica za djecu, preko čitateljskih susreta i tečajeva francuskog jezika, do večernjih programa posvećenih temama vezanima uz žene i Dan žena.

Izložbe koje traju kroz tjedan

Posjetitelji tijekom navedenog razdoblja mogu razgledati i tri izložbe:

u Središnjoj knjižnici (atrij) traje izložba Jure Divića "Izložba poezije" (23. 2. – 10. 3.)

u Knjižnici Grohote postavljena je izložba "Ona se zove Jane Austen" (23. 2. – 23. 3.)

u Središnjoj knjižnici može se razgledati "Ukras s identitetom", izložba nakita Anonele Tomić (23. 2. – 13. 3.)

Ponedjeljak, 2. ožujka

Program u ponedjeljak počinje u 16 sati u Knjižnici Mejaši-Kila uz interaktivno učenje "mTiny Discover Kit Panda" (Science Comes to Town). U 17:15 u Knjižnici Brodarica održava se tečaj francuskog jezika, a večer zaključuje Središnja knjižnica (dvorana I) u 18 sati programom "Razgovor s potpisom: Zastupljenost žena u društvenoj hijerarhiji", u organizaciji Udruge Moje srednje godine.

Utorak, 3. ožujka

U utorak u 17 sati u Knjižnici Meje održava se susret Književnog kluba kroničnih knjigofila uz naslov "Glad" (Knut Hamsun). U 17:30 u Knjižnici Brodarica na rasporedu je tečaj francuskog jezika za početnike. U isto vrijeme, u 18 sati, Središnja knjižnica nudi dva programa: na Odjelu za djecu i mlade održava se Mala čarobna čitaonica "Žene u znanosti" (Science Comes to Town), dok se u dvorani I održava "Razgovor s potpisom: Tajne ženskog srca" (organizator: Udruga Moje srednje godine).

Srijeda, 4. ožujka

Srijeda donosi i terenski program: u 9 sati na Bibliobusu (stajalište Hrvace) održava se radionica povodom Dana žena. U 11 sati u Knjižnici Ravne njive slijedi znanstvena radionica za djecu (Science Comes to Town). Poslijepodne, u 17:30 u Knjižnici Brodarica nastavlja se tečaj francuskog jezika za početnike, a u 18 sati u Knjižnici Bol-Plokite održava se čitaonica "Volimo slikovnice!". U 18 sati u Središnjoj knjižnici (dvorana I) na programu je i dramsko-glazbena večer Kulturnog društva "Cvit", uz organizaciju Udruge Moje srednje godine.

Četvrtak, 5. ožujka

U četvrtak u 8:45 Bibliobus stiže na stajalište Gljev, gdje se također održava radionica povodom Dana žena. Večernji dio programa u 18 sati donosi Središnju knjižnicu (dvorana I) i sadržaj "Šetnja kroz 'Pričosvijet'", a u isto vrijeme u Knjižnici Dalmatina održava se književna večer s Natašom Jukić, u organizaciji Udruge Moje srednje godine.

Petak, 6. ožujka

U petak u 18 sati u Središnjoj knjižnici (dvorana I) najavljeno je predstavljanje knjige "Silom domaćica" Ede Vujević, također u organizaciji Udruge Moje srednje godine.

Subota, 7. ožujka: Jutro za djecu, obitelji i logiku

Subotnji program ispunjen je radionicama i aktivnostima od jutra: u 9 sati u Knjižnici Brodarica održava se škola šaha i logičkog razmišljanja za djecu i odrasle. U 10 sati u Središnjoj knjižnici (Odjel za djecu i mlade) slijedi zimska likovna radionica, a u 10:30 u Knjižnici Mejaši-Kila radionica "Ispričaj mi priču – kockice mašte". U 11 sati u Knjižnici Bol-Plokite održava se STEM radionica "Eksperiment: Vulkan" (Science Comes to Town), dok je u 11:30 u Središnjoj knjižnici (Odjel za djecu i mlade) na rasporedu program "Učimo šah i razvijamo logičko mišljenje!".