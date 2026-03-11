Tjedan mozga u Sinju, stižu brojni stručnjaci

U sklopu tradicionalnog Tjedna mozga u Hrvatskoj, koji se ove godine obilježava 25. put, u Sinju će se od 13. do 15. ožujka održati simpozij ‘Tjedan mozga u Sinju’.

Organizatori i voditelji simpozija su poznati liječnici podrijetlom iz Sinja, emeritus Marijan Klarica, izv. prof. dr. sc. Vlasta Đuranović, te prof. dr. sc. Anđelko Vrca. Simpozij je organiziran u suradnji s Hrvatskim institutom za istraživanje mozga HIIM, Hrvatskim društvom za neuroznanost, Zavodom za neuroznanost MEF-a Split, medicinskim fakultetima u Zagrebu i Splitu, Klinikom za dječje bolesti Zagreb te Maticom hrvatske Ogranak Sinj – odjela medicinskih znanosti i Hrvatskog liječničkog zbora.

Na simpoziju će sudjelovati najveći medicinski stručnjaci u ovom području iz cijele države, ali i šire.

Organizatori ističu da im je na simpoziju cilj prezentirati novija saznanja o razvoju mozga i poremećajima živčanog sustava, posebno u digitalnom okruženju, utjecaju umjetne inteligencije na razvoj mozga, ponašanje i učenje, koja će pomoći u rješavanju svakodnevnih kliničkih problema neuropedijatrijske i odrasle dobi te potaknuti razmjenu iskustava i znanja među vodećim stručnjacima iz područja temeljne neuroznanosti, neurologije, neuropedijatrije i neurorehabilitacije te suradnih struka psihologije, logopedije, psihijatrije, fizijatrije.

Također, cilj je simpozijem povezati suvremena medicinska dostignuća u proučavanju mozga s bogatom tradicijom Sinjske alke, čime će, smatraju organizatori, dodatno obogatiti kulturnu i znanstvenu ponudu skupa.

U okviru simpozija bit će organizirano stručno usavršavanje za liječnike obiteljske medicine, liječnike školske medicine, neurologe, neuropedijatre, neuroradioge, neurokirurge, neuroznanstvenike, psihijatre, fizijatre te specijalizante svih navedenih specijalnosti, kao i suradnih struka, psihologe, logopede, edukacijske rehabilitatore.

Lista predavača simpozija je impresivna:

– prof. dr. sc. Azra Alajbegović, dr. med., specijalist neuropsihijatrije, redovni profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, akademik IANUBiH;

– prim. dr. sc. Ana Tripalo Batoš, dr. med., specijalist uže specijalnosti radiologije – neuroradiologije, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zavod za dječju radiologiju, Studij radiološke tehnologije, Zdravstveno Veleučilište Zagreb, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu;

– doc. dr. sc. Blaženka Brozović, Odsjek za logopediju, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu;

– doc. prim. dr. sc. Ana Boban Raguž, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Klinika za pedijatriju, KBC Mostar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru;

– prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, dr. med. specijalist neurologije, subspecijalist neurorehabilitacije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku;

– doc. prim. dr. sc. Sanja Delin, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, OB Zadar, Pedijatrijski odjel, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju;

– prof. dr. sc. Jasminka Đelilović Vranić, specijalist neuropsihijatrije, redovni profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Klinika za neurologiju, UKC Sarajevo;

– prof. dr. sc. Zoran Đogaš, neuroznanstvenik – Zavod za neuroznanost Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu;

– izv. prof. prim. dr. sc. Vlasta Đuranović, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za rast i razvoj djece, Poliklinika za dječje bolesti Helena;

– Ljiljana Gulić, dr. med, specijalist psihijatrije, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, Klinika za pedijatriju, Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb;

– prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar Takač, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu;

– prof. dr. sc. Miloš Judaš, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

– prof. emeritus Marijan Klarica, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

– doc. prim. dr. sc. Aleksandra Klobučar, dr. med., subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Sveučilište Sjever;

– akademik Ivica Kostović, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

– dr. sc. Goran Krakar, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, direktor Poliklinike Sabol, Zagreb;

– dr. sc. Goran Kuzmac, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Poliklinika Sabol, Zagreb;

– izv. prof. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija, prim. dr. med. Poliklinika za djecu “Peditarics Plus”, Fakultet zdravstvenih studija – Sveučilište u Rijeci, Studij logopedije – Sveučilište u Rijeci;

– prof. dr. sc. Robert Likić, dr. med, specijalist interne medicine, Klinika za internu medicinu, KBC Zagreb, MEF Zagreb;

– Lana Lončar, dr. med., specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Odjel za dječju neurologiju, doktorandica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

– Mario Mašić, dr. med., specijalist pedijatrije, subspecijalizant pedijatrijske gastroenterologije, hepatologije i prehrane, Klinika za pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb;

– prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, redoviti profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

– prof. dr. sc. Renata Pecotić, Zavod za neuroznanost, Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu;

– Sanja Pejić Roško, dr. med. specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Odjel za dječju neurologiju, doktorandica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku;

– Andrijana Pilon Far, dr. med., specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Odjel za dječju neurologiju;

– izv. prof. prim. dr. sc. Branka Polić, specijalist pedijatrije, subspecijalist neonatologije, Klinika za pedijatriju, KBC Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu;

– prof. dr. sc. Marko Radoš, Klinički zavod za neuroradiologiju, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

– prof. dr. sc. Milan Radoš, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

– prof. dr. sc. Biserka Rešić, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Poliklinika Stradivari Split;

– dr. sc. Edita Runjić, specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Klinika za pedijatriju, KBC Split, asistent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu;

– prim. dr. sc. Zlatko Sabol, dr. med., specijalist pedijatrije, subspecijalist neuropedijatrije, Poliklinika Sabol;

– dr. sc. Anamarija Soldo Koruga, specijalist neurologije, subspecijalist neurorehabilitacije, Klinika za neurologiju, KBC Osijek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku;

– Sonja Švajhler, mag. iur., voditeljica portala “Super mame”;

– prof. dr. sc. Anđelko Vrca, specijalist neurologije, subspecijalist epileptologije, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru;

– prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, specijalista obiteljske medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za obiteljsku medicinu, predsjednica Udruge za kronične bolesti MIUKB;

– izv. prof. dr. sc. Marina Vidaković, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju.