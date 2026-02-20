Tisuće žrtava u dvije godine potražile pomoć na 116 006! Mnogima je ovo poziv koji mijenja živote

Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela obilježava se 22. veljače s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava, potrebi njihove zaštite te promicanja njihove aktivne uloge u kaznenom postupku. Ovaj dan ujedno je prilika da se javnost podsjeti kako pomoć postoji i da žrtve nisu same. Od otvaranja 2013. godine, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (116 006 linija) do kraja 2025. godine zaprimio je ukupno 21.359 poziva. Samo u 2025. godini zaprimljeno je 2.387 poziva.

Najčešća kaznena djela zbog kojih su nam se žrtve obraćale bila su:

nasiljeu obitelji (716)

prijetnja(386)

silovanje (141)

tjelesneozljede, uključujući teške ozljede (109)

nametljivoponašanje (73)

Kaznena djela mogu ostaviti trajne posljedice na živote žrtava, a prema dostupnim podacima mnoge žrtve nikada ne potraže pomoć. Od ukupnog broja poziva žrtava u 2025. godini 74,27 % žrtava prijavilo je kazneno djelo ili je postupak u tijeku, dok 25,73 % žrtava još nije spremno na prijavu ili se nalazi pred donošenjem te odluke. U fazi prije same prijave žrtvama su najpotrebniji razgovor, emocionalna podrška i informacije o njihovim pravima te načinima prijave. Ono što ih često ohrabri na prijavu ili im olakša cijeli proces jesu informacije da kazneno djelo mogu prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu, kao i saznanja o svojim pravima – pravu na osobu od povjerenja tijekom prijave, pravu na zaštitu od zastrašivanja i odmazde te pravu na pristup službama za potporu i prije same prijave. Informacija i podrška često su presudni korak prema osnaživanju i zaštiti.

U 2025. godini 949 osoba (39,8 %) javilo se više od jednom. U protekloj godini na liniji je ostvareno 32 880 minuta razgovora sa žrtvama i svjedocima kojima je podrška bila potrebna – pružena im je emocionalna podrška te relevantne pravne informacije u trenucima kada im je bilo najteže.

Niste sami – pomoć postoji

Ako ste žrtva kaznenog djela ili prekršaja, ako niste spremni o tome razgovarati s bliskim osobama

ili ne znate kome se obratiti – obratite se 116 006 liniji.

Anonimna i besplatna linija dostupna je 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Jer svaka žrtva ima pravo na zaštitu, podršku i dostojanstvo.

Nazovi 116 006 !