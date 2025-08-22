Tisuće Talijana u Facebook grupi objavljivalo intimne fotografije žena

Facebook je uklonio talijansku grupu u kojoj su muškarci s tisućama korisnika dijelili intimne fotografije žena, često snimljene bez njihova znanja. Grupa pod nazivom 'Mia Moglie', što u prijevodu znači 'Moja žena', imala je oko 32.000 članova prije nego što je ugašena ovog tjedna, piše BBC News.

Snimke zaslona, napravljene prije uklanjanja grupe, prikazuju fotografije žena u različitim stanjima razodjevenosti, ponekad dok spavaju ili tijekom intimnih trenutaka. Ispod objava nizali su se brojni seksualno eksplicitni komentari muškaraca. Neki su pisali kako ženu žele "silovati", dok su drugi hvalili tajnu prirodu nekih fotografija, prenosi Index.

Bijes u Italiji

Otkriće grupe izazvalo je val bijesa u Italiji i zabrinutost zbog mogućeg nastanka sličnih grupa. Slučaj je prvi put istaknula autorica Carolina Capria, koja je na internetu objavila da se osjećala "mučno" i "prestrašeno" zbog onoga što je vidjela.

"Ovo povezivanje nasilja sa seksualnošću toliko je ukorijenjeno u našoj kulturi da u javnoj grupi muškarci pišu ne skrivajući svoja imena i lica", dodala je.

Fiorella Zabatta iz stranke Europskih zelenih izjavila je na društvenim mrežama da to "nije samo bezazlena zabava", već "virtualno silovanje".

"Protiv ovih platformi se mora boriti, protiv ove toksične ideje muškosti se mora boriti, i svi moramo poduzeti akciju: i civilno društvo i politika."

Reakcija Mete i policijska istraga

Meta, krovna tvrtka Facebooka, potvrdila je da je stranicu zatvorila "zbog kršenja naših pravila o seksualnom iskorištavanju odraslih". U izjavi su dodali: "Ne dopuštamo sadržaj koji prijeti ili promiče seksualno nasilje, seksualni napad ili seksualno iskorištavanje na našim platformama".

Talijanski mediji istovremeno izvještavaju da je više od tisuću ljudi već prijavilo grupu policijskoj jedinici za kibernetički kriminal. Osvetnička pornografija, odnosno dijeljenje seksualno eksplicitnih sadržaja koji su trebali ostati privatni, u Italiji je proglašena nezakonitom 2019. godine.

Usporedba sa slučajem Pelicot

Ovaj je slučaj potaknuo usporedbe s francuskim slučajem Pelicot. Prošle godine, Dominique Pelicot osuđen je na 20 godina zatvora jer je drogirao, zlostavljao i pozivao strance da siluju njegovu tadašnju suprugu Gisèle Pelicot.

Iako je talijanski slučaj virtualan, Capria je rekla da on pokazuje kako slučaj Pelicot nije bio iznimka, jer u oba slučaja vidimo "muškarca koji vjeruje da može kontrolirati svoju ženu i za kojeg je seksualnost neraskidivo povezana s opresijom".