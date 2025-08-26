Tisuće mladih u ogromnom problemu, cijene idu i do 1.100 eura: "Bizarno za to što nude"

Studentica građevine Ana Milas ove godine prvi put nije ostvarila pravo na smještaj u domu. Nakon tri godine čekala ju je potraga za stanom. Sa studentskim džeparcem i trenutačnim cijenama nekretnina, zvuči kao nemoguća misija.

"Ima stanova koji su u suterenu, nikad ne bih tamo živjela, a cijene su ogromne, bizarne za takav smještaj. S tim stvarno ne bih mogla izaći na kraj, ni s cimerom, ni bez njega. Jer nemam tolika primanja, to bi palo na leđa roditelja", ispričala je.

Primjerice, stan na Srednjacima od 42 kvadrata košta 850 eura. Za 58 kvadrata u blizini kampusa Borongaj platiti treba 900 eura. 500 za garsonijeru u Središću. Čak 1.100 eura za stan s jednom spavaćom sobom na Jarunu. Sve su to aktualni oglasi.

Sve o ovoj problematici pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Kopčić.