Tip vozio mortus pijan u Dubrovniku, platit će 1320 eura kazne

Najveća koncentracija alkohola od 2,00 g/kg izmjerena je 41-godišnjem vozaču osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka kojeg su policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik zaustavili tijekom redovne kontrole prometa u subotu, 20. prosinca, u 00,38 sati u Ulici Pera Čingrije u Dubrovniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozač je isključen iz prometa i zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnost prometa na cestama prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.320,00 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.