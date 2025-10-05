Tip u Hrvatskoj pronašao ogromnu količinu novca, traži se vlasnik

Na popularnoj Facebook stranici “Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorska županija”, koju prati više od 142 tisuće ljudi, pojavila se nesvakidašnja objava koja je brzo privukla pozornost javnosti. Naime, objavljene su fotografije torbice i kuverte s većom količinom novca, uz poziv da se prijavi stvarni vlasnik – ali pod posebnim uvjetima.

Prema objavi, torbica je pronađena u Bedekovčini, na kružnom toku u industrijskoj zoni, a u njoj se nalazila bijela kuverta s novčanicama od po 100 eura. Nalaznik pretpostavlja da je torbica možda pala s motora ili s krova automobila.

"Kako bismo novac vratili pravom vlasniku, potrebno je točno navesti koliko se novca nalazi u kuverti, što je na njoj ispisano penkalom i koji se automobilski privjesak nalazi uz nju. Bez ta tri podatka, preuzimanja nema. Ako se vlasnik ne javi u roku od pet dana – živio kasino!", napisao je nalaznik uz fotografije.

Objava je izazvala lavinu reakcija – od pohvala do sumnji. Mnogi su komentirali da “još ima poštenih ljudi” i da bi novac mogao biti “nečija plaća”, dok su drugi posumnjali da se možda radi o šali ili smicalici.

Bilo kako bilo, objava se brzo proširila društvenim mrežama, a svi se nadaju da će novac uskoro pronaći put do svog vlasnika.