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Tinejdžerka preko svog računa oprala više od 100.000 eura

Da, dogodilo se to u Hrvatskoj

Policija je dovršila istragu nad 19-godišnjakinjom iz Međimurja zbog sumnje u pranje novca. Utvrdili su da je osumnjičena od srpnja pa do prosinca 2025. otvorila račune u nekoliko banaka u Hrvatskoj i inozemstvu. Na te račune je primala novac nakon što je prevarila više ljudi iz Hrvatske.

- Prema dosad prikupljenim saznanjima, na njezine je račune u navedenom razdoblju uplaćeno ukupno nešto više od 100.000 eura, nakon čega je zaprimljena sredstva kontinuirano i sustavno prosljeđivala na adrese kripto novčanika koristeći usluge kriptomjenjačnica - navodi policija.

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Sumnja se da je na taj način prikrivala i lažno prikazivala nezakonito podrijetlo novca te pomagala počiniteljima da zadrže imovinsku korist. Zadržala je nekoliko tisuća eura.

Zbog svega toga, slijedi joj prijava nadležnom državnom odvjetništvu, piše 24 sata.

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