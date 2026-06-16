Legendarni Ivica Šurjak pred utakmicu s Engleskom: "Siguran sam da će Hrvatska proći skupinu"

Hrvatska igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu i to s Engleskom. Koliko god Englezi bili bahati u izjavama ovih dana, vidljivo je da respektiraju našu reprezentaciju i da su izjave njihovih igrača samo maska i dizanje samopouzdanja na nogometnom Otoku. Pamte još Englezi onaj poraz od Hrvatske u onoj našoj epskoj pobjedi u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., pa i one od izabranika tadašnjeg izbornika Slavena Bilića u kvalifikacijama za Euro 2008.

A mi smo razgovarali s Ivicom Šurjakom, našim Šurom, legendom Hajduka, naših odrastanja, ali i europskog nogometa.

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Igrali ste na dva Svjetska prvenstva, 1974. i 1982. Nastupili ste i na otvaranju s Brazilom na tom Svjetskom prvenstvu u SR Njemačkoj?

To otvaranje gledao je preko TV-a čitav svijet, bio je to, mislim, najgledaniji sportski događaj do tada, a ja sam debitirao za reprezentaciju bivše države u tim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1974., u utakmici protiv Španjolske u Zagrebu 1973. I kako sam ušao, ostao sam u reprezentaciji deset godina, dugo sam bio i kapetan. Tada bi nas stalno nekako dopala Španjolska u kvalifikacijama. Bila je i ona majstorica u Frankfurtu, onda i ona 1:0 u Valenciji i moj gol glavom, pa ono 0:1, kad je Juanita pogodila boca u glavu na beogradskoj "Marakani".

A vi, Šuro, kapetan s brojem 10 na leđima za tu prigodu, a baš bi bilo lijepo da smo vas gledali i u Argentini 1978., da i vi zavijorite dugom kosom, kad su već Argentinci imali najboljeg igrača tog World Cupa '78, Marija Kempesa. A eto, imamo i sliku iz 1977. u Belo Horizonteu, kao kapetani na centru vi i Rivelino?

Dobro ste sve to nabrojili, a bilo je vruće u Belo Horizonteu, tu se igra na velikoj nadmorskoj visini, a pitate za to otvaranje s Brazilom 1974., to je bila prejaka reprezentacija i nas sedam hajdukovaca, puno jača nego ona iz 1982.

Lijepo je bilo na Vašem sedamdesetom rođendanu, koji Vam je obitelj priredila kao iznenađenje, kada Vam je došlo čestitati i vodstvo HNS-a i poklonilo Vam dres hrvatske nogometne reprezentacije. Kakve su po Vama šanse Vatrenih da ponove uspjehe iz Rusije i Katara?

Jesmo malo stariji, pogotovo naši senatori, kako ih zovu: Modrić, Perišić i ostali, ali ima tu i mladih igrača, pa je sve moguće. Sada je važno proći grupu, a u to sam siguran da ćemo uspjeti. Naravno, svim srcem ćemo biti uz naše Vatrene.

– rekao nam je naš Šuro, naša legenda, o čijoj se karijeri snima i dokumentarni film, gospodin nogometa kojeg stariji hajdukovci, kad ga sretnu, još uvijek oslovljavaju: „Kapetane“...