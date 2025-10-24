Tinejdžer progutao 200 magneta, kirurzi mu uklonili dio crijeva

Trinaestogodišnjem dječaku s Novog Zelanda kirurški je uklonjen dio crijeva nakon što je progutao gotovo 200 magneta, piše ScienceAlert. Prema nedavnom izvješću o slučaju, dječak je primljen u bolnicu Tauranga zbog bolova u trbuhu. Priznao je da je tjedan dana ranije progutao stotinjak neodimijskih magneta, no stvarni broj izvađen iz njegova tijela bio je gotovo dvostruko veći, prenosi Index.

Rendgenske snimke otkrile su četiri lanca magneta raspoređena u različitim dijelovima dječakovih crijeva. Jednom kada su se našli u probavnom sustavu, mali metalni predmeti su se spojili. Tijekom operacije utvrđeno je da su se lanci magneta iz tankog crijeva i slijepog crijeva međusobno privukli, stišćući tkivo između sebe.

To je dovelo do prekida opskrbe krvlju i odumiranja nekoliko dijelova crijeva, stanja poznatog kao nekroza uslijed pritiska. Iako su kirurzi morali ukloniti dio crijeva, tinejdžer se uspješno oporavio i otpušten je kući osam dana kasnije.

"Opasnost koja se prodaje kao igračka"

"Kao što pokazuje ova studija slučaja, gutanje malih snažnih magneta opasno je po život", kaže istraživačica trgovačkog prava Alex Sims sa Sveučilišta u Aucklandu.

"Mali snažni magneti prodaju se i reklamiraju kao zabavne igračke za odrasle i djecu kada se prodaju u setovima, jer se mogu koristiti za izradu različitih oblika i kao antistres igračke. Nažalost, često dolaze kao jarko obojene male kuglice, što ih čini privlačnima djeci za gutanje", pojašnjava Sims. U izvješću nije naveden razlog zbog kojeg je tinejdžer progutao magnete.

Vlasti na Novom Zelandu nedavno su upozorile i na trend na društvenim mrežama koji potiče djecu da koriste magnete za izradu lažnih piercinga na jeziku, nosu ili usnama, što može dovesti do slučajnog gutanja s opasnim posljedicama.

Zabrana koju je teško provesti

Novi Zeland je još 2013. godine, nakon niza hospitalizacija, trajno zabranio prodaju magneta izrađenih od neodimij-željezo-bora (NIB). Poznati kao "magneti rijetkih metala", oni su i do 50 puta jači od klasičnih željeznih magneta.

Međutim, dječak liječen u bolnici Tauranga rekao je liječnicima da su magneti koje je progutao kupljeni na inozemnoj internetskoj trgovini Temu. Liječnici koji su radili na njegovom slučaju ističu da je "alarmantno" koliko je teško provesti novozelandsku zabranu.

"Iako je provedba problematična, jer je Trgovinskoj komisiji teže istražiti i prisiliti inozemna internetska tržišta da zaustave prodaju malih snažnih magneta, zabrinjavajuće je ako djeca kupuju robu na internetskim tržištima", kaže Sims. "Roditelji ne bi smjeli dopuštati svojoj djeci da kupuju stvari bez nadzora na bilo kojim internetskim tržištima; sve kupnje moraju obaviti ili barem nadzirati roditelji."

Čak i uz nadzor, nesreće se događaju. Prošle godine djevojčica na Novom Zelandu progutala je dva takva magneta na rođendanskoj zabavi. "Kada su joj liječnici snimili rendgen, bilo je lako vidjeti da su se magneti spojili", ispričala je njezina majka. "Međutim, jedan je prošao u crijevo, a drugi je ostao u želucu. Magnetska privlačnost uzrokovala je njihovo spajanje kroz tkivo i prouzročila rupturu u želucu. To je značilo da je moja kći morala na hitnu operaciju."

"Dostupnost snažnih magneta sve je veća briga za našu pedijatrijsku populaciju", zaključuju kirurzi u bolnici Tauranga u studiji slučaja objavljenoj u časopisu New Zealand Medical Journal.