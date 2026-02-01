Tin Lučin: Dizalo nas je podcjenjivanje

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto momčad Dagura Sigurdssona pobijedila je Island s 34:33. Druga je ovo medalja zaredom za Hrvatsku. Prošle su godine osvojili drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska je u prvo poluvrijeme krenula izvrsno. Matej Mandić dao je svojim obranama impuls za napad, u kojem je u prvom poluvremenu briljirao Tin Lučin. Lijevi vanjski Nexea zabio je šest golova i triput asistirao u prvih pola sata te je tako predvodio Hrvatsku u dvije najvažnije ofenzivne kategorije, piše Index.

Hrvatsku je do pobjede predvodio Tin Lučin s devet golova i devet asistencija. Veron Načinović zabio je šest golova, a Ivan Martinović pet. Matej Mandić skupio je osam obrana. Kod Islanda je Ingi Omar Magnusson zabio 12 golova, pri čemu deset iz sedmeraca.

Prva europska medalja nakon šest godina

Hrvatska je posljednju medalju na europskim prvenstvima osvojila 2020. godine. Bilo je to srebro pod vodstvom Line Červara. Kasnije se u finalu sastaju Danska i Njemačka. Obje reprezentacije love svoje treće europsko zlato.

Junak utakmice Lučin je nakon osvajanja medalje rekao: "Umorno se osjećam, ha-ha. Na kraju ne možemo mi bez drame, na kraju su nam se uspjeli približiti, promašili smo neke šuteve, no na kraju smo zasluženo pobijedili.

S obzirom na roster i ozljede i na to kako su nas procijenili, mislim da je ovaj uspjeh sjajan. Podcjenjivanje? Dizalo nas je to, ali možda je to bilo i s razlogom, imali smo dosta ozljeda, otišli su nam Duvnjak i Karačić."