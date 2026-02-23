Tim Marka Perkovića Thompsona se oglasio: Sve obveze za koncert u Sinju podmirene, organizator nije bio predmet ovrhe

Tim Marka Perkovića Thompsona oglasio se na Facebooku vezano uz koncert na hipodromu u Sinju.

Evo što su poručili.

Povodom medijskih napisa o potraživanjima vezanima uz koncert u Sinju, tim Marka Perkovića Thompsona ističe da je organizator koncerta uredno i u cijelosti podmirio obveze koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, te da organizator događaja nije bio predmet ovrhe.

Zdravstveno osiguranje događaja provedeno je profesionalno, uz jasno definirane ugovorne odnose i financijske obveze. Sukladno tome, Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije uplaćeno je 65.982 eura, dok je bolničkom centru Split uplaćeno 33.020 eura.

Istodobno, potrebno je razjasniti da se u medijskim napisima problematizira potraživanje Doma zdravlja, koje se odnosi na angažman osoblja unutar ustanove za vrijeme trajanja koncerta. Organizator naglašava da Dom zdravlja nije bio ugovorni partner organizatora za navedene usluge, niti je riječ o usluzi pruženoj na lokaciji događaja, već o zahtjevu koji se tiče redovnog funkcioniranja javne ustanove.

Na sastanku na kojem se o ovoj temi razgovaralo, jasno je komunicirano da se takva vrsta potraživanja ne ugovara na ovaj način te da se, prema dosadašnjoj praksi, za redovni rad javnih ustanova ne izdaje račun organizatoru događaja.

Organizator koncerta i tim Marka Perkovića Thompsona su već u nekoliko navrata pokušali objasniti sve okolnosti slučaja i kako ovo nije uobičajena praksa.