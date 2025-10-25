Tim Marka Perkovića Thompsona odgovorio Tomaševiću: "Nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu"

Thompsonov tim reagirao je na izjavu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića o zabrani koncerta u Areni. U priopćenju poručuju da su sve pjesme Marka Perkovića Thompsona zakonite i da nitko neće spriječiti održavanje koncerta krajem prosinca.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Priopćenje tima Marka Perkovića Thompsona povodom objave gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića"

"Povodom današnje objave gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, gdje navodi kako će on Thompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. prosinca 2025. godine, osjećamo potrebu reagirati i podsjetiti javnost na nekoliko važnih činjenica.

Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne.

Ako gradonačelnik misli na pjesmu „Bojna Čavoglave“, u kojoj se nalazi stih „Za dom spremni“, važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata.

Pritom podsjećamo kako je pjesma „Bojna Čavoglave“ već bila predmet sudskog postupaka i da je ista pravomoćno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu, čime je potvrđeno da njezino izvođenje nije protuzakonito niti protuustavno.

Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili „ustaše“, a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov osobni problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava.

Thompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrirane i javno izvođene već gotovo tri desetljeća. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila.

Podsjećamo da su koncerti Marka Perkovića Thompsona uvijek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. prosinca u Areni Zagreb, kao i na drugim mjestima gdje nastupa.

Umjesto podjela među građanima i vrijeđanja branitelja koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umjetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje neovisne Hrvatske.

Thompson će i dalje pjevati svoje pjesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a nitko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće spriječiti.", poručuje Thompsonov tim.