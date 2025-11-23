TikTok uvodi sustav nagrada za kontrolirano vrijeme provedeno na ekranu

Korisnici mogu osvajati značke tako što izbjegavaju korištenje aplikacije noću, koriste alat za meditaciju u to vrijeme, ostanu unutar svojeg dnevnog ograničenja korištenja, provjeravaju svoj tjedni pregled uporabe te potiču druge da sudjeluju.

TikTok uvodi nove alate namijenjene poticanju zdravijih navika korištenja aplikacije, uključujući nagrade za ostanak unutar dnevnog ograničenja vremena na ekranu i izbjegavanje kasnonoćnog scrollanja, piše Euronews.

Tvrtka kaže da su promjene posebno usmjerene na tinejdžere koji, prema istraživanju iz 2022., čine više od 50 posto njezine publike, “kako bi mogli sigurno izražavati svoju kreativnost, povezivati se s prijateljima i učiti na našoj platformi”.

Korisnici mogu osvojiti značke izbjegavajući aplikaciju noću, koristeći alat za meditaciju u to vrijeme, zadržavajući se unutar svog dnevnog ograničenja korištenja, provjeravajući tjednu statistiku i potičući druge na sudjelovanje.

TikTok navodi da je dizajn ovih nagrada inspiriran akademskim istraživanjima koja sugeriraju da pretjerano stroge kontrole mogu djelovati “kazneno” i biti manje učinkovite kod tinejdžera.

Ažuriranje zamjenjuje prethodne kontrole vremena na ekranu i uvodi značajke dobrobiti kao što su poticaji za vođenje dnevnika, jednostavan generator zvukova i vježbe disanja.

TikTok već nudi alat za meditaciju koji se tinejdžerima automatski uključuje u 22 sata, zajedno s 50 unaprijed postavljenih sigurnosnih i privatnosnih mjera koje se automatski aktiviraju za maloljetne korisnike.

Tvrtka također navodi podatke iz anketa koji pokazuju da su TikTok korisnici skloniji zanimati se za meditaciju i mindfulness nego oni koji ne koriste aplikaciju.

Poveznice na nove alate pojavljivat će se kada korisnici dosegnu svoj dnevni limit ili kada je aktivno razdoblje noćnog odmora. TikTok promovira značajke putem kreatora na platformi.

Prema tvrtki, rana testiranja pokazala su da su se korisnici vraćali u novi centar za dobrobit češće nego u prethodni izbornik za postavke vremena na ekranu, pri čemu se alat za vođenje dnevnika pokazao najpopularnijim.

Tijekom protekle godine, TikTok je dodao i dodatne roditeljske kontrole, uključujući opciju koja roditeljima omogućuje pauziranje pristupa aplikaciji za tinejdžere.

Tvrtka kaže da planira iduće godine izdvojiti 100.000 USD (86.000 €) u istraživački fond usmjeren na digitalnu sigurnost.

Zakonodavci i zdravstveni stručnjaci dugo pozivaju na upozorenja i dobna ograničenja za društvene mreže, kao i na zabrane mobitela u školama, zbog zabrinutosti oko mogućeg štetnog utjecaja pretjeranog vremena na ekranu na mentalno zdravlje mladih.