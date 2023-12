TIK PRIJE KONCERTA U SPLITU Gobac predstavio novu pjesmu

Psihomodo pop ima novi singl Dižeš me koji je premijerno pušten na TOP Radiju.

Četiri godine nakon nagrađivanog i hvaljenog albuma Digitalno nebo ima novi singl! Dižeš me je kratka ljubavna posveta posebnoj osobi uz koju je sve lakše i ljepše. To je ujedno i "zabavna dizalica" kojom Gobac najavljuje novi studijski album Vjerujem u čuda koji će izaći 2024. godine. Glazbeno i tekstualno pjesmu potpisuje Davor Gobac, brass aranžmane Ivan Arnold dok ostali aranžmani i produkcija nose potpis Srđana Sekulovića Skansija.

40 godina rada

"Dižeš me govori o energičnom i žestokom ljubavnom odnosu. Govori o dizalici, kako te ljubav diže u zrak. Riječ je o tipičnoj pop ljubavnoj pjesmi Psihomodo popa, dok je album dosta raznorodan: Zbilja ima punka, rock and rolla, bluesa. Čak i soula. Sve su pjesme stvarno različite. Deset je pjesama na albumu, no mogli smo čak i još. Ipak smo Skansi i ja zaključili da je baš lijepo zaokruženo u tih deset", istaknuo je Gobac.

Zadnji je put tijekom gostovanja na TOP-u Gobac rekao da s dečkima iz Psihomodo popa kupuje novi mikser Skansiju jer miksa novi album i nove stvari. Rezultat nije izostao. Isto tako, prema kineskom horoskopu 2024. godina je godina Zmaja te je bitna za Gopca, Psihomodo pop i proslavu 40 godina rada.

Prema onima koji vjeruju u kineski horoskop sljedeća godina trebala biti plodna pogotovo na kreativnom području. Davor Gobac rođen je u godini Zmaja te svi albumi koji su tada izdani imali su dobru recepciju te misli da će se i novi album Vjerujem u čuda svidjeti publici:

"Skansi je napravio ogroman posao. Mislim da imamo najbolje snimljen album u karijeri. Usto ga je Skansijev prijatelj iz Amerike izmasterirao. Baš smo zadovoljni s rezultatom", rekao je Gobac.

Skansi se složio s Gopcem i nadodao kako mu je ovaj album Psihomodo popa najdraži dosada. Što se tiče procesa pisanja, Skansi je rekao kako je iz Gopca izašlo sve u deset dana.

"Kako sam počeo pisati, vidio sam kak je to lagano, a još nas je menadžerica prije tri godine pitala kad će novi album. Evo ga.", rekao je Skansi.

Kada je riječ o velikim koncertima, oni su prije kao kazališta te je sve više-manje natenpirano u sekundu, zbog čega izostaje ta spontanost. No na koncertima Psihomodo popa, spontanosti ne nedostaje.

"Mi ništa nismo isprogramirali. Jedino smo navježbani. Nekako se show uvijek sam po sebi posloži. Kada puno sviraš, krenu se događati posebni momenti koji postanu dio nekih koreografija. Ništa ne planiram unaprijed, sve se na bini događa. Naprimjer ako mi se i dogodi da ne znam kako pjesma ide, ja počnem pjevati ono što mi prvo padne na pamet. Nisam nikada imao problema s tim. No nama je to sve u krvi, pa kad i ja krenem neš svoje, ne mogu se oni izgubiti. To je kao da se izgubiš u vlastitoj garsonijeri", rekao je Gobac.

Ove sezone u The Voiceu se osjeća slobodnije

Budući na to da je Gobac i mentor u The Voiceu, osvrnuo se i malo na to iskustvo.

"Lakša mi je ova druga sezona, osjećam se slobodnije. Daleko smo dogurali - u prvom će mjesecu krenuti live emisije i mislim da svi timovi imaju dobre kandidate".

To je i potvrdio Skansi.

"Njega je bilo strah u prvoj sezoni. Jako je sve emotivno primao. Pogotovo izbacivanja. Suze su tekle, što je ustvari pohvalno te je to nacija vidjela, pa su simpatizirali s njime", potvrdio je Skansi.

Trenutno Psihomodo pop ima dosta svirki, što Gopcu i odgovara.

"Nije mi naporno. Ja to volim, mene to održava. Bilo bi mi dosadno da nemamo često svirke. Ako ne sviramo mjesec dana, imam osjećaj da nismo svirali pola godine.", REKAO JE gOBAC

Za kraj su Skansi i Gobac podijelili i svoje novogodišnje želje na TOP Radiju.

"Mir i ljubav na planeti. Želim da svi budu sretni i da svi imaju za jesti te da velike korporacije još jednom nabildaju svoj program za očuvanje okoline", zaželili su Gobac i Skansi.