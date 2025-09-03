Tijelo žene pronađeno raskomadano u septičkoj jami, policija uhitila muškarca s kojim je živjela

Strava u Osijeku. U septičkoj jami obiteljske kuće u Tenji policija je pronašla raskomadano tijelo ženske osobe. Policija je u kuću u lisicama dovela i muškarca s kojim je nestala žena živjela.

Sumnja se na to da je riječ o ženi za kojom je od 2. kolovoza trajala potraga nakon što je nestala iz kuće u kojoj je živjela s muškarcem. Kuću i dvorište policija i forenzičari pretraživali su od jučer.

Razbili su betonske dijelove dvorišta te ispumpali septičku jamu u kojoj je i pronađeno tijelo.

Neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV, riječ je o problematičnom paru otprije poznatom policiji.

"Strah i neugodnost", rekao je jedan od mještana.

Gradski vijećnik Tenje Josip Mihaljević poručuje kako je Tenja jedno mirno mjesto.

"Ovo nas je sve zajedno šokiralo, to je obitelj koja se nedavno doselila. Ja ih osobno nisam poznavao", rekao je.