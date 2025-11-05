Tijelo Katarine Gligorijević pronađeno u zamrzivaču. Šok u srbijanskom selu, ubio ženu i nestao s nanogicom

Mještani sela Pečenjevce kod Leskovca u Srbiji zavijeni su u crno nakon što je policija pronašla tijelo Katarine Gligorijević (36), skriveno u zamrzivaču obiteljske kuće.

Za njezino teško ubojstvo osumnjičen je njezin izvanbračni partner, Dalibor Demirović (43), koji je u bijegu i za kojim je pokrenuta opsežna potraga.

Demirović se u trenutku bijega nalazio u kućnom pritvoru zbog drugog kaznenog djela, te je nosio nanogicu. Sumnja se da ju je sam skinuo, nakon čega se odvezao u nepoznatom smjeru crvenim automobilom.

Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu, u koju su uključene i specijalne jedinice MUP-a, dok su mještani zamoljeni za pomoć u pronalasku osumnjičenog.

'Vukli su se pet, šest godina'

Susjedi i obitej tvrde da je odnos između Dalibora i Katarine bio pun sukoba.

"Ne znam zašto ju je ubio, ali nikada se nisu slagali. Vukli su se pet, šest godina, a posljednjih godinu dana živjeli su na katu naše kuće. Stalno su se svađali, toliko da su čuli i susjedi čuli", ispričala je Daliborova majka.

Prema njezinim riječima, tog kobnog dana vratila se s polja kad je Dalibor došao u roditeljski dio kuće i tražio mlađeg brata.

"Pitao je gdje je, rekla sam mu da još nije došao iz grada. Čim se brat vratio, Dalibor se opet pojavio i rekao mu da dođe s njim. Kad su se popeli na kat, vidio je Kaćine noge - bila je mrtva. Dalibor mu je tada rekao: Vidi što sam napravio!" ispričala je, piše Telegraf, prenosi Dnevnik.hr.

Majka kaže da u tom trenutku nije znala za zločin i mlađi sin joj je samo rekao da se spreme i napuste kuću.

"Otišli smo kod moje kćeri u Bojnik, a tamo mi je rekao što je učinio. Šokirala sam se. Sada se bojimo da nas ne napadne. Ako sebi nešto učini, neka, ali strahujem da bi mogao i nas", rekla je kroz suze.

Mještani Pečenjevca za Dalibora nemaju lijepih riječi

"Bio je problematičan, već je bio oženjen i ima troje ili čettvero djece iz tog braka. Ni s Kaćom se nije smirio. Policija ga je stalno tražila, jednom je na njih bacio betonske blokove. Nosio je nanogicu, a jučer ju je skinuo i pobjegao", ispričao je susjed.