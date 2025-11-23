Tihomir Lučić dobitnik prestižne nagrade "Čovjek – ključ uspjeha" na Danima hrvatskog turizma u Dubrovniku!

Na svečanoj završnici Dana hrvatskog turizma održanoj u Dubrovniku, prestižnu nagradu "Čovjek – ključ uspjeha, djelatnik godine" osvojio je Tihomir Lučić, koji je svojim radom, profesionalnošću i predanošću ostavio snažan trag u hrvatskom ruralnom turizmu.

Lučić je nagrađen u kategoriji najboljeg domaćina turističkog OPG-a, čime je još jednom potvrđeno koliko je važna uloga pojedinaca u podizanju kvalitete turističke ponude. Njegov pristup gostima, autentičnost i posvećenost očuvanju lokalne tradicije istaknuli su ga među velikim brojem nominiranih diljem zemlje.

Nagrada "Čovjek – ključ uspjeha" tradicionalno se dodjeljuje onima koji svojim radom predstavljaju pravi temelj hrvatskog turizma — ljudima koji svaki dan neposredno stvaraju doživljaj za goste i doprinose ukupnoj kvaliteti destinacije. Upravo zbog toga, ovo priznanje smatra se jednim od najvažnijih u turističkom sektoru.

Nagradu mu je uručio direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić uz veliki pljesak publike, a njegova priča poslužit će kao inspiracija mnogim djelatnicima koji svakodnevno rade na jačanju hrvatske turističke ponude.

Tihomir Lučić posvetio je svoj život preobražaju zaboravljenog omiškog zaleđa kroz projekte ruralnog turizma. Njegov najpoznatiji pothvat je nagrađivano Božićno selo u Gornjem Docu, koje je na prostoru s tek 11 stanovnika, osvijetljeno s preko 4,2 milijuna lampica, privuklo 60.000 posjetitelja u jednoj sezoni. Izvan sezone, lokacija funkcionira kao nagrađivano Izletište Lučić, promičući autentičnu gastronomiju, terapijsko jahanje i tradiciju Poljičkog soparnika. Lučić također stvara cjelogodišnju ponudu Poljica i Mosora spajajući adrenalinski i kulturni turizam kroz Rafting Centar Cetina i Adrenalinski Centar Croatia. Kroz obnovu Zavičajne kuće Gornjih Poljica u muzej, Lučić ne samo da stvara turističke atrakcije, već i čuva baštinu i vraća život cijeloj lokalnoj zajednici.

Uz ovu nagradu, na manifestaciji su uručena i druga značajna priznanja, među kojima i nagrade "Anton Štifanić" te "Šampion hrvatskog turizma", što je dodatno istaknulo važnost ovog događaja za sektor. Dani hrvatskog turizma ponovno su privukli brojne profesionalce, predstavnike institucija i gospodarstvenike, potvrđujući status jedne od ključnih turističkih manifestacija u zemlji.