Tihe klapske noći: Večeras u Sinju, u ponedjeljak u Omišu jedinstvena glazbena večer

Klapska pjesma, zaštićena kao svjetska nematerijalna baština pod okriljem UNESCO-a, u organizaciji Festivala dalmatinskih klapa Omiš, i ove godine se vraća tamo gdje posebno dirljivo zvuči – u naše crkve. Ovogodišnji blagdanski koncerti, na koje je ulaz opet slobodan, održat će se u Sinju i Omišu.

U alkarskom gradu koncert započinje večeras u 19 sati, u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske. Božićne pjesme koje se pjevaju već stoljećima, u sklopu Tihe klapske noći, izvest će klape Sinj (m), dugopoljska Merla (ž), Pasika (m) iz Kostanja i Mješoviti zbor Grada Sinja.

Glazbena božićna čarolija, u ponedjeljak 29. prosinca, dogodit će se i u Omišu. U crkvi sv. Mihovila, s početkom u 19 sati, nastupit će Vokalisti Salone (m) iz Solina, klape Krunik (m) iz Kučina, Merla (ž) i splitska Dežgracija (mj).

Veliki interes potvrđuje da je posrijedi poseban glazbeni događaj. Riječ je o već tradicionalnim koncertima koje FDK Omiš godinama daruje svojim sugrađanima, ali i brojnim drugim dalmatinskim gradovima. Stara snimka iz 2005. godine s nastupa omiške klape Puntari u crkvi sv. Mihovila donosi djelić te posebne atmosfere.

Zahvaljujući kombinaciji nagrađivanih klapa, božićnih pjesama uz koje smo odrasli i ambijenta koji omogućuje da svaka melodija zvuči gotovo nebeski, „Tiha klapska noć“ je glazbeni i duhovni događaj koji vrijedi doživjeti.