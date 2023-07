Thrill Blues Festival: Grad Trilj je na tri dana postao magična blues oaza svjetskog kalibra

d 30. lipnja do 2. srpnja održano je šesto po redu izdanje Thrill Blues Festivala, a njegov domaćin - grad Trilj, kroz tri je dana postao europsko središte blues glazbe. Najveći blues festival u Hrvatskoj ove je godine ugostio dvadeset svjetskih i regionalnih blues imena, iz ukupno osam država i s tri kontinenta te posjetiteljima svih generacija priuštio jedinstveno glazbeno iskustvo.

Otvoren blues radionicama “Blues At School” i “Kids & Youth” za djecu i mlade, koje su se održavale svakog dana, festival je započeo u petak 30. lipnja u prijepodnevnim satima, a zatim nastavljen raznim pratećim blues sadržajem, sve do glavnog dijela festivala - vrhunskih koncerata u večernjim satima. Prva festivalska večer bila je u znaku acoustic bluesa, pa su tako na glavnoj pozornici smještenoj u Gradskom parku nastupili splitski InRoots, francuski duo Two Roots, makedonski In The Mood, tradicionalni Welcome Jam program otvorili su odlični Brothers, a kao acoustic headlineri publiku su svojim nastupom oduševili i američki acoustic-blues gitarist Michael Roach i engleski usnoharmonikaš Little George Sueref.

Drugi dan festivala, 1. srpnja, ponovno je protekao u znaku blues radionica u dnevnom dijelu, a zatim u moćnom blues zvuku u večernjim satima. Interes publike za nastupom svjetskih blues imena nije mogao poremetiti niti kratak kišni period. Pred festivalskom pozornicom okupio se velik broj ljudi unatoč kiši, a nezahvalne vremenske prilike nisu mogle pokvariti predivan ambijent blues magije na otvorenom, uz rijeku Cetinu.

Prvi koncerti druge večeri započeli su nastupima domaćih blues snaga - bendova DBluz, D.K. & First Timers Danka Krznarića i Sunnysidersa, matičnog blues benda Borisa Hrepića Hrepe, Umjetničkog direktora festivala, da bi zatim druga festivalska večer bila okrunjena nastupima glavnih festivalskih headlinera.

Afroamerička gospel-blues princeza Sharrie Williams oduševila je svojim vokalnim umijećem, zatim je cijenjeni američki blues gitarist Robben Ford, ujedno i vodeće festivalsko ime ovogodišnjeg line-upa, pokazao svoju sviračku magiju i status jednog od vodećih svjetskih blues gitarista, zbog kojeg su u Trilj pristigli i fanovi iz Japana, da bi drugu festivalsku večer kraju priveli energični francuski blueseri The Wacky Jugs, pobjednici prošlogodišnjeg International Blues Challengea u Memphisu.

Treći dan, 2. srpnja, festival se postepeno privodio kraju, ponovno započevši u znaku blues radionica, a zatim i 7K Blues Run utrke u organizaciji Run Croatia. Nedjeljni koncertni program poslije utrke otvorio je najmlađi bend festivala - talentirani Eta, Ante i Vida (u prosjeku 9 godina), a nastupili su u pratnji svojih mentora, Borisa Hrepića Hrepe i Mire Dimića. Ostatak večernjih koncerata protekao je uz nastupe regionalnih blues imena - Tobacco Blues Band, Ozon X, Raptor i vrhunski Bosak & The Second Hand.

Osim kroz radionice, motiv festivala svakako je pružanje prilike za razvoj mladih blues snaga i kroz njihove koncerte - kroz sve tri večeri festivala, dio koncertnog programa bio je rezerviran za program “Youth Stage Time”, u sklopu kojeg su nastupile mlade blues snage; prvog festivalskog dana to je bio mladi zagrebački pijanist Jadran Miholčić, drugog dana to je bio The International Crossroads Project, bend u sklopu kojeg je nastupio i 14-godišnji Valentin Vasseur, mlada francuska blues nada, dok su trećeg dana festivala na pozornicu stale mlade domaće blues snage The Black Fog, učenici Pop rock škole iz Siska i Blues Kampa Lonjsko Polje, koji su se pridružili Odinu Sokaču i članovima mladog benda Westsiders.

“Bit će bluesa ko u priči” isticao je umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa u najavama šestog izdanja festivala, a upravo se to kroz protekla tri dana i pokazalo, a Trilj se tako smjestio na mapu najznačajnijih glazbenih događanja u Europi.

Od prvog izdanja festivala, i grad i organizatori i lokalno stanovništvo pokreću blues na obali Cetine, stvarajući sinergiju koja je svake godine zrelija i pametnija i kojom Thrill Blues Festival postaje jedno od najvažnijih blues događanja jugoistočne Europe, a ovaj dalmatinski gradić na jugu Hrvatske oblikuje se u magičnu blues oaza svjetskog kalibra.

Organizator festivala je Turistička zajednica grada Trilja, a događanje je omogućeno uz podršku Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Trilja i Hrvatske turističke zajednice.