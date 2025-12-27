Close Menu

Thompson napunio zagrebačku Arenu, u jednom trenutku bilo je zaista emotivno: "To smo čekali i dočekali"

Na samom početku koncerta Thompson se obratio okupljenoj publici prigodnim riječima

Točno u 20 sati započeo je koncert Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni. Obožavatelji su u Zagreb pristizali još od ranih jutarnjih sati, a ulazi u dvoranu otvoreni su već u 17:30, nakon čega se Arena postupno ispunila do posljednjeg mjesta.

WhatsApp Image 2025 12 27 at 20 20 58
GALERIJA
Kliknite za pregled

"Dragi prijatelji, nakon velebnog koncerta na Hipodromu, ponovno u Zagrebu, to smo čekali i dočekali", rekao je te istaknuo kako je božićno razdoblje vrijeme zajedništva.

"Vrijeme mira, sve ono što nas prati kroz naše koncerte, a to je to zajedništvo, taj mir. Božić nam je baš dobro došao za ovaj koncert, neka tako prođe, u tom zajedništvu i miru, kao što prolazi na svakom. Otpjevat ćemo i jednu božićnu, znate da imamo i božićnu pjesmu. Vidim da ste dobro raspoloženi, a i mi smo", poručio je glazbenik, što je publika dočekala velikim ovacijama.

 

Posebno snažan i emotivan trenutak večeri bio je tijekom izvedbe pjesme „Ratnici svjetla“, koju je Thompson posvetio hrvatskim braniteljima.

"Za sve hrvatske branitelje koji su dali život za Hrvatsku", poručio je pjevač.

 

