Thompsonovi fanovi diljem zemlje čekaju podne

Marko Perković Thompson objavio je datume svojih nadolazećih koncerata u sklopu velike turneje krajem 2025. godine. Kako je najavljeno, ulaznice su u prodaji od danas u 12 sati.

Prvi koncert održat će se 22. studenog u osječkoj dvorani Gradski vrt, zatim slijedi nastup 8. prosinca u varaždinskoj sportskoj dvorani, dok će treći koncert biti 13. prosinca u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića.

Ulaznice za sve koncerte dostupne su putem platforme Entrio, a poveznice su objavljene na Thompsonovim službenim kanalima.

Što se tiče Zagreba, još se čeka službena potvrda termina i odobrenje od strane Grada. „O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti“, stoji u objavi.

Pjevač je objavu zaključio porukom:

"Vidimo se na koncertima!"