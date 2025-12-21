Thompsonova supruga pokazala kako blagdani izgledaj u njihovoj kući: "Jesam li ga napravila? Jesam"

Sandra Perković, supruga glazbenika Marko Perković Thompson, ponovno je privukla pozornost na Facebooku podijelivši djelić blagdanske atmosfere iz obiteljskog doma.

Ovoga je puta pratitelje razveselila fotografijama domaćih slastica koje su, čini se, nezaobilazan dio njihovih blagdana. Posebno su se istaknule mentine puslice – lagane, mirisne i vizualno privlačne, koje su kod mnogih izazvale nostalgiju i podsjetile na čari božićnog vremena.

No, slatki zalogaji nisu bili jedini blagdanski adut. Sandra je pokazala i domaći liker od jaja, poznatiji kao eggnog, tradicionalno piće koje se u vrijeme Božića često priprema u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Uz fotografiju likera duhovito je poručila: „Jesam li napravila domaći liker od jaja? Naravno da jesam“, dodavši kako se cijeli dom ispunio mirisima klinčića, cimeta i orašastih plodova.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili trud, ali i toplu, obiteljsku atmosferu kojom je Sandra još jednom dočarala blagdanski ugođaj.