Thompsonov tim: "Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista"

Tim Marka Perkovića Thompsona objavio je, kako navode, "cjelovito i točno obraćanje publici" s koncerta u zagrebačkoj Areni, ističući da su pojedini mediji njegovo obraćanje prenosili "na način koji im odgovara", uz "netočne i selektivne interpretacije".

U objavljenom tekstu Thompson se osvrće na "sutrašnji koncert", za koji tvrdi da ga je "gradonačelnik Zagreba zabranio", naglašavajući da se, prema njegovim riječima, ne radi isključivo o glazbenom događaju.

"Ne radi se tu o koncertu, ne radi se ni o meni"

Na početku obraćanja Thompson poručuje da zabrana koncerta, kako tvrdi, ima dublje značenje.

"Moram se osvrnuti na sutrašnji koncert kojeg je gradonačelnik Zagreba zabranio. Ne radi se tu o koncertu, ne radi se ni o meni, jedan koncert više-manje. Ovdje se radi o napadu na simbole iz Domovinskog rata, na napadu na Domovinski rat, ovdje se radi o napadu na temelje hrvatske države", stoji u objavi.

U nastavku govora Thompson iznosi oštre političke ocjene aktualne vlasti u Zagrebu te naglašava simboličku važnost glavnog grada za sve Hrvate.

"Znamo da danas upravlja gradom Zagrebom ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb jeste glavni grad Hrvatske ali je on i glavni grad svake Hrvatice i svakog Hrvata ma gdje god živio, bilo to u Americi, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini ili bilo gdje", navodi se u objavljenom obraćanju.

Dodaje kako su Hrvati, prema njegovim riječima, emotivno vezani uz Zagreb, zbog čega ga naziva "glavni grad svih Hrvata".

Poziv na političko djelovanje i apel mladima

Thompson potom poziva sve koji se ne slažu s odlukama gradske vlasti da svoje nezadovoljstvo iskažu isključivo demokratskim putem.

"Zato pozivam sve koji se ne slažu sa ovom vlasti koja donosi ovakve odluke i da se tome treba usprotiviti ali demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni, mogu biti i izvanredni", poručuje.

Posebno se obraća mladima, kao i osobama iz političkog i javnog života te hrvatskim braniteljima.

"Pozivam sve mlađe ljude, pozivam sve ljude iz političkog i javnog života, sve hrvatske branitelje da učinu još jedan napor, da vama mladima pomognemo, da vi naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota koju i večeras vidimo ovdje, naša uzdanica, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom ko u snovima", stoji u tekstu.

"Bit će još dana, bit će megdana"

U završnici obraćanja Thompson se osvrće na zabrane pjesama koje naziva "budnicama" iz Domovinskog rata, poručujući da se s takvim odlukama neće pomiriti.

"I na kraju, nećemo trpiti ovaj jad i kukavelj koji nam brane naše budnice iz 1991. godine, naše pjesme koje pjevamo već 34 godine. Zato… Bit će još dana, bit će megdana", navodi se.

Obraćanje završava riječima kojima najavljuje pjesmu:

"A sada jako, najjače Bojna Čavoglave".