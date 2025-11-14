Thompsonov tim: "Tomašević i dalje šuti o zahtjevu za najam Arene Zagreb"

Menadžment Marka Perkovića Thompsona oglasio se priopćenjem u kojem upozorava da Grad Zagreb, odnosno gradonačelnik Tomislav Tomašević, još uvijek nije odgovorio na službeni zahtjev za najam Arene Zagreb radi održavanja drugog Thompsonovog koncerta. Kako navode, zahtjev je predan uredno i pravodobno, dok interes građana, prema njihovim riječima, ostaje velik.

Zastoj u postupku i političke poruke

U priopćenju se ističe da ni nakon višednevnog čekanja iz Grada nije stiglo nikakvo službeno očitovanje. Umjesto toga, menadžment tvrdi da se iz javnih nastupa gradonačelnika ponovno mogu iščitati političke poruke koje, prema njihovom tumačenju, uključuju optužbe o "fašizmu" i negativne kvalifikacije Thompsonova glazbenog opusa.

Takva komunikacija, smatraju iz Thompsonova tima, odvlači pozornost od činjenice da odgovor na konkretan zahtjev i dalje nije dostavljen.

Thompsonov menadžment izostanak odgovora tumači kao izbjegavanje odgovornosti. Navode kako takvo postupanje dodatno potiče sumnje da u pozadini stoji strah od mogućih pravnih postupaka koje bi, kako tvrde, Thompsonov tim mogao pokrenuti zbog “administrativnih nepravilnosti i neujednačenog postupanja” u dosadašnjim procesima.

Na kraju priopćenja pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića da prekine s “politiziranjem kulturnih i glazbenih događanja” te da dostavi službeni odgovor na zahtjev za najam Arene Zagreb.