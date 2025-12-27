Thompsonov tim najavio tužbe, kazneno će prijaviti protiv Tomaševića: "Pa je li ovo 1945.?"

Nakon mega koncerta ovog ljeta na Hipodromu, Marko Perković Thompson opet nastupa u Zagrebu. Koncert u Areni, dio njegove dvoranske turneje Hrvatskom, koju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom. Baš kao i poslije u Varaždinu i Zadru.

No, zbog zabrane zagrebačke gradske vlasti sutra traženog drugog koncerta u Areni neće biti što je posljednjih tjedana izazvalo mnogobrojne polemike u javnom prostoru kao i politička prepucavanja. Razlog zabrane je uzvikivao je poklič za dom spremni u pjesmi Bojna Čavoglave.

Policija je najavila da će čitavi događaj čitavi koncert snimati, kako ovdje unutra u Areni Zagreb, tako i sve ono što će se događati uoči i nakon koncerta oko Arene Zagreb, a onda je njihova poruka da će se snimke pregledavati sve eventualne prekršitelje ili počinitelje kaznenih djela procesuirati. Tako je, kažu, bilo na ranijim koncertima, a tako će biti i večeras, piše Danas.hr.

Što se tiče same sigurnosne situacije ovdje u Areni Zagreb ona je neusporediva s Hipodromom. Pola milijuna ljudi bilo je na hipodromu, ceste su se zatvarale u širokom luku. Ovdje možemo zapravo reći da je ovo kao jedan uobičajeni koncert u zagrebačkoj Areni. Prodano je 18.600 ulaznica i čini mi se da je možda jedini sigurnosni izazov večeras je li netko prokrijumčario pirotehnička sredstva i je li ga spreman zapaliti u ovom zatvorenom prostoru.

Što kažu iz Thompsonova tima na zabranu drugog koncerta?

Iz Ureda gradonačelnika poručuju sve smo već rekli, dok iz Thompson ovog tima itekako imaju poruku za Tomislava Tomaševića. Podsjećaju da su tražili dozvolu za koncert 28. prosinca, za sutra i da su dobili odgovor 'da im je žao, ali da zahtjevu ne mogu udovoljiti'. Potom se odvjetnik iz Thompsonova tima žalio, ali nikakav odgovor na to nije dobio.

Stoga u Thompsonovom timu poručuju da čekaju da prođe taj 28. prosinac i da krenu svim mogućim pravnim sredstvima, da to znači i tužbe i kaznene prijave protiv Tomislava Tomaševića, ali i svih onih koji imaju bilo kakve veze s Arenom Zagreb i dozvolama za koncert u njoj. Pitaju se, kako su mi danas rekli, 'je li ovo 1945'. Također podsjećaju da je i sud dao za pravo Thompsonu da može pjevati pjesmu Bojna Čavoglave i taj početni stih za dom spremni.

Dok s druge strane gradonačelnik Tomašević čitavo vrijeme govori, može dozvola za koncert za nedjelju, 28. prosinca ali ako se neće pjevati 'Bojna Čavoglave', odnosno stih 'Za dom spremni'. U međuvremenu je čak i zagrebačka Gradska skupština izglasala zaključak prema kojem se u svim gradskim prostorima zabranjuje korištenje bilo kakvih slogana, pokliča obilježja koji potiču na mržnju, netrpeljivost na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj razini i da to uključuje ustaški poklič 'Za dom spremni'. U svakom slučaju, bit će zanimljivo pratiti pravnu bitku između Thompsona i Tomaševića koja je sve izvjesnija.