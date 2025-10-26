Thompsonov odvjetnik poručio: "Gradonačelnik Tomašević prijeti diskriminacijom i krši sudsku odluku"

Odvjetnik Davorin Karačić, pravni zastupnik Marka Perkovića Thompsona, reagirao je na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je poručio da Grad Zagreb ubuduće neće davati gradske prostore za koncerte Marka Perkovića Thompsona ako pjevač 27. prosinca u Areni Zagreb bude uzvikivao „ustaški pozdrav“.

Karačić u priopćenju navodi da je „neugodno iznenađen“ gradonačelnikovim istupom te tvrdi da Thompson ne uzvikuje ustaške pozdrave, nego izvodi pjesmu Bojna Čavoglave „u integralnoj verziji, onako kako je nastala i kako je uvijek izvođena“.

Podsjeća i da je Visoki prekršajni sud RH 2019. godine, u odluci broj Jž-2747/2018, pravomoćno oslobodio Marka Perkovića optužbi da je prekršio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog izvedbe sporne pjesme.

„Nositelji izvršne vlasti lokalne samouprave trebali bi poštovati pravomoćne sudske presude te se suzdržavati od postupaka koji diskriminiraju građane“, navodi Karačić, dodajući da najava zabrane koncerata predstavlja „nedopustivo i diskriminatorno ponašanje“.

Prema njegovim riječima, Tomaševićev istup mogao bi se tumačiti kao kršenje Zakona o suzbijanju diskriminacije, jer bi, kako tvrdi odvjetnik, „gradonačelnik zloupotrijebio svoj položaj radi nanošenja štete osobi s kojom se ne slaže u političkom i svjetonazorskom smislu“.