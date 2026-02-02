Thompsonov menadžer: "Ovaj poziv se ne odbija, Marko će nastupiti na Trgu!"

"Dobili smo poziv iz Hrvatskog rukometnog saveza da Marko nastupi na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića u 18 sati. Naravno da će nastupiti, taj se poziv ne odbija", rekao je za Dnevnik.hr Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona, nakon što je službeno potvrđeno da će Vlada preuzeti organizaciju dočeka rukometaša.

Potvrdio je da će na dočeku izvesti pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", dok se ostale pjesme još dogovaraju. "Pjevat će ono što budu htjeli rukometaši", rekao je Barišić.

Iz Grada Zagreba poručuju da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba te da ju za doček u 18 sati nitko nije tražio.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević dat će izjavu novinarima u 14 sati.