Thompson u Rijeci: "Ovom gradu i ovoj županiji treba Isus"

Ako ne znaš što će biti, ogromna hrvatska zastava tu je da ti odmah kaže. Dvorana mladosti u petak je navečer okupila tisuće ljubitelja Marka Perkovića Thompsona, koji je energičnoj publici pružio koncert kakvom su se nadali – barem se tako činilo po ogromnom pljesku koji je pratio svaku pjesmu, a da Riječani znaju i stare i nove pjesme, jasno se čulo.

Točno u 20 sati svjetla su se ugasila, što je publiku motiviralo da nabrzinu otpjeva stihove pjesme “Zovi, samo zovi”. Glazbenik je ušao u grandioznom stilu uz ‘hvaljen Isus i Mariju’ pirotehniku i efekte te pjesmom “Ustani iz sjene”. Odmah nakon nje, požalio se da mu partija sudi kad zapjeva, uz pjesmu “Ravnoteža”. Uskoro je toplo pozdravio Riječane i podsjetio ih na “Dolazak Hrvata”. Iako su u zraku uglavnom bile stisnute pesnice, nije im bilo lako ne koketirati s ispruženim dlanom, ali u dobroj vjeri ćemo reći da je bilo slučajno, piše Novi List.

Nakon “Duha ratnika” i “Kletve kralja Zvonimira” Thomson je malo primirio atmosferu i prebacio se na nježnije “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova” i “Neću izdat’ ja” u kojoj govori da nikada neće izdati Boga, a tijekom koje se obratio publici i između ostalog rekao da ovom gradu, ovoj županiji treba Isus, nakon čega je uz akustičnu gitaru i na stolici izveo “Život”.

Vrijeme kada je publika ponovno poludjela bio je “Kralj Tomislav” i “Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira” i neizostavna “Ako ne znaš šta je bilo” koja se ovih dana uvlačila u uši onima koji su htjeli i onima koji su se borili da je iz njih izbace.

A onda je došlo vrijeme za famozni serijal. Posvećena svim braniteljima, “da nas podsjeti na teške dane”, odjeknula je “Bojna Čavoglave”. Tada su se bez sumnje mogle vidjeti desne ruke u zraku, a slično je bilo i na pjesmi “Anica – Kninska kraljica”. Na videowallu je prije i tijekom pjesme “Pjevaj sokole” osvanuo Tuđman s govorom, a energični niz nastavili su “Geni kameni” i “”Moj Ivane”.

Koncert je nakon više od dva i pol sata završen “Prijateljima”, “Lijepa li si” i bisom, prije čega je Riječanima glazbenik zahvalio od srca, piše Novi List.

Osim manjih konflikata na tribini u što su se upleli i zaštitari, sve je prošlo u redu, barem u dvorani, a da ne bude prevelike gužve ispred, osigurana je privremena regulacija prometa tako da je cijela večer prošla neometano. Za one koji su zaboravili svoje rekvizite, nudile su se kape za 30 eura, a zastave i šalovi za 10 eura na nekoliko različitih mjesta izvan dvorane, a u samoj dvorani bio je dostupan službeni promotivni materijal.