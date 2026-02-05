Thompson rasprodao koncert u Širokom i najavio još jedan. Poznato kada počinje prodaja ulaznica

Unatoč kratkotrajnim tehničkim poteškoćama s plaćanjem, koncert Marko Perković Thompson u Širokom Brijegu, zakazan za 13. veljače, rasprodan je u vrlo kratkom roku, objavljeno je na njegovoj službenoj stranici.Zbog velikog interesa publike najavljen je i dodatni koncert na istoj lokaciji, koji će se održati dan kasnije, u subotu 14. veljače.
Prodaja ulaznica za novi termin započinje u petak, 6. veljače u 12 sati, putem platforme Entrio i na njihovim službenim prodajnim mjestima.
Organizatori su poručili kako se raduju susretu s publikom u Širokom Brijegu.
