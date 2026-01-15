Thompson rasprodao i drugi riječki koncert

Marko Perković Thompson rasprodao je i drugi najavljeni koncert u Rijeci, koji će se održati 7. veljače. Na prodajnim stranicama Entrija trenutačno stoji obavijest da ulaznica više nema u prodaji, uz napomenu da je moguće kako će se naknadno pojaviti manji broj karata.

Prodaja je započela u 15 sati, a pojedini mediji objavili su kako je koncert planuo u manje od sat vremena. Ipak, nešto poslije, oko 19 sati, još su se mogle pronaći ulaznice za sjevernu tribinu sa slobodnim sjedenjem.

Prvi riječki koncert, zakazan za 6. veljače, rasprodan je znatno brže – prema navodima Thompsonova tima, sve ulaznice planule su za 27 minuta.

Riječki koncerti dio su Thompsonove dvoranske turneje po Hrvatskoj, na koju je krenuo nakon velikih nastupa na zagrebačkom i sinjskom hipodromu. U Osijeku je nastupio 21. i 22. studenog, a potom su uslijedili koncerti u Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

Početkom siječnja pjevao je u Poreču, a 16. i 17. siječnja nastupa u Splitu. Rijeka je na rasporedu 6. i 7. veljače.