Thompson objavio još slika iz zagrebačke Arene, detalj na cipelama oduševio mnoge

Na sinoćnjem koncertu u Arena Zagreb Marko Perković Thompson nastupio je pred ispunjenom dvoranom. Tijekom nastupa nosio je cipele na kojima je bio nacrtan vukovarski vodotoranj.

Detalj na obući bio je vidljiv tijekom koncerta i zabilježen na snimkama i fotografijama iz dvorane. Thompson je tijekom večeri izveo niz svojih pjesama pred publikom koja je ispunila Arenu.

U jednom dijelu koncerta Thompson se obratio publici te ju je pozvao na političku promjenu u Zagrebu, odnosno na smjenu aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.