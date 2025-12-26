Thompson najavio koncert u Rijeci

Marko Perković Thompson najavio je novi koncert koji će se održati u Dvorana mladosti u Rijeka, u petak 6. veljače 2026. godine.

Kako je poručeno u objavi, koncert u Rijeci dio je nadolazećih glazbenih aktivnosti ovog izvođača, a organizatori ističu zadovoljstvo povratkom pred riječku publiku. Dodatni detalji vezani uz koncert, uključujući informacije o početku prodaje ulaznica i tehničke pojedinosti, bit će objavljeni uskoro.

Iz Thompsonova tima poručuju kako se raduju susretu s publikom i zajedničkoj glazbenoj večeri u Dvorani mladosti.