"Thompson je pojeo rukomet. Doveo je rukometaše u smislu da su prateći vokali"

Politički analitičar Žarko Puhovski je u N1 studiju uživo s našom Ninom Kljenak komentirao organiziranje dočeka brončanih hrvatskih rukometaša od strane Vlade Republike Hrvatske i ostale političke aktualnosti.

"Radi se o jednoj vrsti proglašavanja izvanrednog stanja, ne radi se o državnom udaru - to su gluposti. Stvar se mogla riješiti na dva načina - da je gradonačelnik Zagreba rekao Hrvatskom rukometnom savezu da traži pismenu izjavu Marka Perkovića Thompsona da će se pridržavati zaključka Gradske skupštine. Ili da premijer uputi pismo gradonačelniku da će organizirati skup i da će učiniti sve što može da se ne prekrši zaključak Gradske skupštine", smatra Žarko Puhovski.

"Rukometaši su ispali prateći vokali Thompsona"

"Tamo nije rečeno da Thompson ne može nastupati. Kada bi Thompson rekao ili napisao da neće promicati ustaško znakovlje njemu bi se morao dopustiti koncert u Zagrebu. Thompson to nije u stanju napraviti na zahtjev Tomaševića, ali vjerojatno je na zahtjev Plenkovića. Imali su jasnu listu što pjevati. Ono što je tragikomično je da su rukometaši ispali prateći vokali Thompsona. Svi tvrde da se radi o njima i o uspjehu, to nije veliki uspjeh za Hrvatsku. To bi bio veliki uspjeh za srpski rukomet, a za hrvatski je to prosječan rezultat. Danska koja je bila prva imala je pet puta manji doček, nego Hrvatska. Mi smo mali narod koji nemamo puno uspjeha", dodao je.

"Kada se radilo o rukometu sam bio u istoj poziciji s najgorim ustašama, navijao sam za hrvatsku reprezentaciju. Čim je utakmica prestala, to se raspalo jer je Thompson pojeo predstavu", ističe analitičar.

"Thompson je pojeo rukomet"

Puhovski dodaje da je "Thompson pojeo rukomet": "Usporediv je s Titom u smislu masovnog obožavanja. Doveo je rukometaše u smislu da su prateći vokali. Zna se tko je glavni. Hrvatska se treba dijeliti jer je ona objektivno podijeljena i to da smo jedinstveni je fantazija."

"Od toga profitira Tomašević, sigurno će mu skočiti rejting. Od toga profitira i Plenković jer je pojeo ekstremnu desnicu koja se htjela gurati oko Thompsona. SDP dolazi u drugi plan, u ulozi su pratećih vokala", kaže.

"SDP se hoće igrati s HDZ-om na terenu domoljublja - to je kao da ja idem igrati s profesionalcem iz NBA lige košarku. Zakasnili su za domoljublje, to nije stvar koju mogu preuzeti", dodao je Puhovski.

Analitičar navodi da se Plenković ponaša po modelu Trumpa: "Trump je intervenirao u onim saveznim država u kojima je demokratska stranka na vlasti. To je čisti trumpizam, radi se o rupetini u sustavu HDZ-ove vladavine - Zagrebu."