Thompson će koncerte održat i u Hercegovini?

Marko Perković Thompson u veljači će održati dva koncerta u Širokom Brijegu.

Nastupi su planirani za 13. i 14. veljače u dvorani GSD Pecara, a organizatori još finaliziraju tehničke detalje.

Iako se ranije pojavila vijest da je odbijena dozvola za održavanje koncerta, neslužbeno se saznaje kako su pregovori u tijeku.

Organizatori nastoje osigurati sve potrebne uvjete kako bi dvorana ispunila sigurnosne standarde za veliki broj posjetitelja.

Kako doznaje Hercegovački portal, posebna pažnja posvećuje se tehničkim aspektima, provode se analize kako bi se zaštitio semafor od visokih razina zvuka, dok bi sama bina trebala zauzeti cijeli parket dvorane, čime se najavljuje pravi glazbeni spektakl.

Pregovori se vode ubrzanim tempom, a uskoro se očekuje i službena potvrda samog pjevača o nadolazećim koncertima u Širokom Brijegu.

S obzirom na to da Thompsonovi koncerti redovito okupljaju tisuće posjetitelja iz cijele Hercegovine i šire regije, i ovaj se dvodnevni glazbeni događaj već sada spominje kao jedan od značajnijih kulturno-glazbenih trenutaka godine u zapadnoj Hercegovini.