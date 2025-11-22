Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"

Marko Perković Thompson bio je prisiljen zaustaviti prvi koncert u Osijeku zbog zapaljene baklje u publici.

Tisuće obožavatelja okupilo se na ulazu znatno prije početka, želeći što prije zauzeti svoja mjesta u u rasprodanoj dvorani, a već prije samog početka vladalo je dobro ozračje.

Međutim, pjevač iz Čavoglava morao je nakratko prekinuti koncert, a razlog je bila jedna zapaljena baklja. Kako su javili sudionici koncerta iz publike, Thompson je zaustavio izvedbu pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" zbog dima i vatre te zamolio da se to ne radi, piše Dnevnik.

"Molim vas, nemojte to radit', to je jako opasno. Razumin emocije, razumin sve, ali ne daj Bože da se nekome nešto dogodi, zapali ruka", mirno je izjavio Thompson, nakon čega se zahvalio i zamolio bend da krene ispočetka.

Thompson je otvorio koncert s pjesmom "Ustani iz sjene", a tijekom nastupa nosi Zenge, žute čizme vukovarske tvrtke Borovo, simbolično odavši počast Gradu heroju i svim poginulim braniteljima. Osim Zengi, nosi i majicu s brojem 03941158, zatvorskim brojem Zvonka Bušića.