Think Pink Europe i Županijska liga protiv raka Split jutros su izrazile punu podršku kolegicama iz Kijeva

Race for the cure održava se u 52 grada Europe. Međutim, danas rano ujutro stigla je poruka iz Kijeva: „Vaše tople riječi podrške doista su nam potrebne.“ Autorica poruke je Anna Uzlova iz udruge Inspiration Familiy, ukrajinskog organizatora utrke Race for the Cure.

Kako su javili iz Kijeva, održavanje pete utrke Race for the Cure bilo je pod upitnikom jer je od 2 sata ujutro Ukrajina bila izložena napadima dronova i projektila.

Iz Think Pink Europe poslane su poruke nade i podrške - „Dok bismo trebali slaviti život i podržavati one koji se bore protiv raka, ponovno prevladava jedna druga borba… Naši prijatelji iz Inspiration Family pokušavaju ne izgubiti nadu i vjeruju da će ipak uspjeti održati svoju utrku, iako će ona biti daleko od onoga što su planirali. Naše misli su s tobom, draga Anna Uzlova. Tvoja Think Pink Europe obitelj.“

I dok završavamo ovaj tekst, upravo su pristigle informacije iz Kijeva koje potvrđuju da će se utrka ipak održati!

Županijska liga protiv raka Split ovim putem šalje punu podršku organizatorima i svim sudionicima utrke, još jednom potvrđujući da je borba za život – iznad svega.

Ako oni mogu biti podrška jedni drugima pod napadima projektila, možemo i mi na sunčanoj Rivi. Pridruži se i pruži podršku na www.raceforthecure.eu