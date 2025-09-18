Close Menu

Težak udarac za Dalića, Vatreni izvan pogona nekoliko mjeseci zbog ozljede

Vrlo je izvjesno da desni bek neće biti na raspolaganju za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. – protiv Češke

Problemi u obrani Bayerna postaju sve veći. Prema informacijama Sky Sportsa, hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (25) zadobio je ozljedu medijalnog ligamenta desnog koljena.

Do ozljede je došlo u sinoćnjem dvoboju Lige prvaka protiv Chelseaja. Stanišić je u drugom poluvremenu, tijekom zračnog duela, primio snažan udarac u vanjski dio koljena. Iako u prvi trenutak nije osjećao jaku bol i nastavio je igrati, ubrzo se srušio na travnjak te je u 51. minuti morao napustiti igru.

Za sada nema službene procjene trajanja oporavka, no ozljeda dolazi u najgorem mogućem trenutku za trenera Vincenta Kompanyja. Bayern je već ostao bez Alphonsa Daviesa (puknuće križnog ligamenta), Hirokija Ita (prijelom metatarzalne kosti) i Raphaëla Guerreira (ozljeda trbušnog mišića), pa je Kompany ostao gotovo bez opcija na poziciji bočnog igrača.

Veliki problem i za Dalića

Ozljeda Stanišića težak je udarac i za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Vrlo je izvjesno da desni bek neće biti na raspolaganju za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. – protiv Češke u Pragu 9. listopada te protiv Gibraltara u Varaždinu 12. listopada.

Pod znakom pitanja je i njegov nastup u završnim kvalifikacijskim dvobojima u studenome, kada Hrvatska dočekuje Farske Otoke 14. studenoga u Rijeci te četiri dana kasnije gostuje u Podgorici protiv Crne Gore.

Za Bayern, koji je protiv Chelseaja slavio 3:1, ovo je nova ozbiljna briga u ionako teškom rasporedu, a za Dalića dodatna glavobolja u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo.

