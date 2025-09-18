Težak udarac za Dalića, Vatreni izvan pogona nekoliko mjeseci zbog ozljede

Problemi u obrani Bayerna postaju sve veći. Prema informacijama Sky Sportsa, hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (25) zadobio je ozljedu medijalnog ligamenta desnog koljena.

Do ozljede je došlo u sinoćnjem dvoboju Lige prvaka protiv Chelseaja. Stanišić je u drugom poluvremenu, tijekom zračnog duela, primio snažan udarac u vanjski dio koljena. Iako u prvi trenutak nije osjećao jaku bol i nastavio je igrati, ubrzo se srušio na travnjak te je u 51. minuti morao napustiti igru.

Za sada nema službene procjene trajanja oporavka, no ozljeda dolazi u najgorem mogućem trenutku za trenera Vincenta Kompanyja. Bayern je već ostao bez Alphonsa Daviesa (puknuće križnog ligamenta), Hirokija Ita (prijelom metatarzalne kosti) i Raphaëla Guerreira (ozljeda trbušnog mišića), pa je Kompany ostao gotovo bez opcija na poziciji bočnog igrača.

Veliki problem i za Dalića

Ozljeda Stanišića težak je udarac i za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Vrlo je izvjesno da desni bek neće biti na raspolaganju za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. – protiv Češke u Pragu 9. listopada te protiv Gibraltara u Varaždinu 12. listopada.

Pod znakom pitanja je i njegov nastup u završnim kvalifikacijskim dvobojima u studenome, kada Hrvatska dočekuje Farske Otoke 14. studenoga u Rijeci te četiri dana kasnije gostuje u Podgorici protiv Crne Gore.

Za Bayern, koji je protiv Chelseaja slavio 3:1, ovo je nova ozbiljna briga u ionako teškom rasporedu, a za Dalića dodatna glavobolja u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Bitter für Stanisic und den FC Bayern! 🚨 Der Defensivspieler hat sich beim Champions League-Auftaktsieg über den FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen. ↪️Mit Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Hiroki Ito (Mittelfußbruch) und Raphael… pic.twitter.com/z6N6GnZM96 — Sky Sport (@SkySportDE) September 18, 2025