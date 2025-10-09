Težak pad biciklista u Tribunju: 60-godišnjak završio u šibenskoj bolnici

​Jučer, 8. listopada oko 18.30 sati u Tribunju u Ulici Zamalin dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač bicikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 60-godišnji državljanin Gruzije, upravljajući biciklom nije se kretao uz desni rub kolnika, odnosno kretao se više u desno, pritom prednjim kotačem udara u uzdignuti pješački nogostup, uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem bicikla i pada na pješački nogostup.

U Općoj bolnici u Šibeniku 60-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke napustio zdravstvenu ustanovu. Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču je izdan obavezni prekršajni nalog.